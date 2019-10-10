Скатерть-Самобранка

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Каждая хозяйка просто обязана завтра приготовить это блюдо


Каждая хозяйка просто обязана завтра приготовить это блюдо

Лепешки должны хорошо пропитаться мёдом. Блюдо идеально сочетается с молоком.

Ингредиенты:

Мак

Мёд 150 г

Кефир 500 мл

Соль

Сода 1 ч.л.

Яйца 2 шт.

Мука

Растительное масло

Приготовление:

Запарьте мак.

В кефир добавьте соль, соду, яйца, перемешайте.

Добавьте муку и замесите мягкое тесто.

Раскатайте лепешки и обжарьте с обеих сторон на растительном масле каждую.

Нарвите лепешки на маленькие кусочки, добавьте мак и жидкий мед, перемешайте.

Приятного аппетита!!!

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