Каждая хозяйка просто обязана завтра приготовить это блюдо

Лепешки должны хорошо пропитаться мёдом. Блюдо идеально сочетается с молоком.
Ингредиенты:
Мак
Мёд 150 г
Кефир 500 мл
Соль
Сода 1 ч.л.
Яйца 2 шт.
Мука
Растительное масло
Приготовление:
Запарьте мак.
В кефир добавьте соль, соду, яйца, перемешайте.
Добавьте муку и замесите мягкое тесто.
Раскатайте лепешки и обжарьте с обеих сторон на растительном масле каждую.
Нарвите лепешки на маленькие кусочки, добавьте мак и жидкий мед, перемешайте.
Приятного аппетита!!!
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