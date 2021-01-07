Закуска из крабовых палочек: вы потратите не более 15 минут и получится очень вкусно

Закуска из крабовых палочек получается необычной. По вкусу напомнит вам суши. Но более бюджетный вариант. Подача блюда красивая, что делает его аппетитным и праздничным!

Закуска из крабовых палочек: ингредиенты

1 (одна) шт – огурцов 200 (двести) гр – крабовых палочек 150 (сто пятьдесят) гр – сыра 4 (четыре) шт – яиц 2 (два) зубчика – чеснока 2 (две) ст. ложки – сметаны или майонеза Соль и перец по вкусу Укроп по вкусу

Закуска из крабовых палочек: рецепт

На две минуты опустите крабовые палочки в горячую воду. Так они аккуратно развернутся

Средний кусок сыра оставьте, понадобится. А остальной натрите на терке

Чеснок тоже измельчите

Яйца отварите. Три желтка отложите. А белки и одно яйцо натрите. Смешайте с сыром и чесноком

Получившуюся массу заправьте сметаной и перемешайте

Огурец нарежьте в длину размером в длину крабовых палочек и нарежьте крупными кусками

Красной стороной на доску положите развернутую крабовую палочку. На всю поверхность выложите начинку. С краю кусочек огурца и сверните в плотный рулетик

Разрежьте каждую палочку пополам и выложите на красивое блюдо срезом вверх

Желток натрите и смешайте с измельченным укропом и посыпьте сверху одну часть палочек. Натрите сыр и посыпьте на другую часть палочек

Закуска из крабовых палочек готова!

Невероятно красиво, аппетитно! Обязательно воспользуйтесь данным рецептом. На здоровье.