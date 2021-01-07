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Закуска из крабовых палочек: вы потратите не более 15 минут и получится очень вкусно

Закуска из крабовых палочек получается необычной. По вкусу напомнит вам суши. Но более бюджетный вариант. Подача блюда красивая, что делает его аппетитным и праздничным!

Закуска из крабовых палочек: ингредиенты

Закуска из крабовых палочек

  1. 1 (одна) шт – огурцов
  2. 200 (двести) гр – крабовых палочек
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – сыра
  4. 4 (четыре) шт – яиц
  5. 2 (два) зубчика – чеснока
  6. 2 (две) ст. ложки – сметаны или майонеза
  7. Соль и перец по вкусу
  8. Укроп по вкусу

Закуска из крабовых палочек: рецепт

Закуска из крабовых палочек

  • На две минуты опустите крабовые палочки в горячую воду. Так они аккуратно развернутся
  • Средний кусок сыра оставьте, понадобится. А остальной натрите на терке
  • Чеснок тоже измельчите
  • Яйца отварите. Три желтка отложите. А белки и одно яйцо натрите. Смешайте с сыром и чесноком
  • Получившуюся массу заправьте сметаной и перемешайте
  • Огурец нарежьте в длину размером в длину крабовых палочек и нарежьте крупными кусками
  • Красной стороной на доску положите развернутую крабовую палочку. На всю поверхность выложите начинку. С краю кусочек огурца и сверните в плотный рулетик
  • Разрежьте каждую палочку пополам и выложите на красивое блюдо срезом вверх
  • Желток натрите и смешайте с измельченным укропом и посыпьте сверху одну часть палочек. Натрите сыр и посыпьте на другую часть палочек

Закуска из крабовых палочек готова!

Закуска из крабовых палочек

Невероятно красиво, аппетитно! Обязательно воспользуйтесь данным рецептом. На здоровье.

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