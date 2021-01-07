Закуска из крабовых палочек: вы потратите не более 15 минут и получится очень вкусно

Закуска из крабовых палочек получается необычной. По вкусу напомнит вам суши. Но более бюджетный вариант. Подача блюда красивая, что делает его аппетитным и праздничным!
Закуска из крабовых палочек: ингредиенты
- 1 (одна) шт – огурцов
- 200 (двести) гр – крабовых палочек
- 150 (сто пятьдесят) гр – сыра
- 4 (четыре) шт – яиц
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 2 (две) ст. ложки – сметаны или майонеза
- Соль и перец по вкусу
- Укроп по вкусу
Закуска из крабовых палочек: рецепт
- На две минуты опустите крабовые палочки в горячую воду. Так они аккуратно развернутся
- Средний кусок сыра оставьте, понадобится. А остальной натрите на терке
- Чеснок тоже измельчите
- Яйца отварите. Три желтка отложите. А белки и одно яйцо натрите. Смешайте с сыром и чесноком
- Получившуюся массу заправьте сметаной и перемешайте
- Огурец нарежьте в длину размером в длину крабовых палочек и нарежьте крупными кусками
- Красной стороной на доску положите развернутую крабовую палочку. На всю поверхность выложите начинку. С краю кусочек огурца и сверните в плотный рулетик
- Разрежьте каждую палочку пополам и выложите на красивое блюдо срезом вверх
- Желток натрите и смешайте с измельченным укропом и посыпьте сверху одну часть палочек. Натрите сыр и посыпьте на другую часть палочек
Закуска из крабовых палочек готова!
Невероятно красиво, аппетитно! Обязательно воспользуйтесь данным рецептом. На здоровье.
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