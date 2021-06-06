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Мясное карри с молодым картофелем. Ароматное блюдо, которое понравится всем

Мясное карри с молодым картофелем получается очень вкусным и ароматным. Это блюдо непременно понравится Вам и Вашим родным.

Мясное карри с молодым картофелем: ингредиенты

Мясное карри с молодым картофелем

  1. Молодой картофель — 2-3 шт. (две — три штуки)
  2. Масло
  3. Мясо или фарш курицы — 500 гр. (пятьсот грамм)
  4. Лук репчатый — 2 шт. (две штуки)
  5. Чеснок — 1 з. (один зубчик)
  6. Острый красный перец — 1/3 (одна третья часть)
  7. Кукурузный крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Бульон куриный либо говяжий — 3/4 стакана (три четверти стакана)
  9. Томатная паста — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  10. Кукуруза — 100 гр. (сто грамм)
  11. Сахар — одна щепотка
  12. Приправа карри
  13. Соль

Пошаговое приготовление:

  • Нарежьте мелкими кубиками чеснок, лук и перец.
  • Картофель нарежьте кубиками средней величины. Молодой картофель можете не чистить, так как у него очень тонкая шкурка.
  • Масло разогрейте в сковороде с толстым дном, выложите туда лук с перцем и чесноком и прожарьте до золотистого цвета.
  • Затем добавьте кусочки курочки или фарш и тщательно всё перемешайте посолите и держите на среднем огне ещё 10 минут.
  • Влейте томную пасту и специи, снова всё перемешайте и подержите 2-3 минуты.
  • Бульон смешайте с крахмалом. Важно, чтобы бульон не был горячим, иначе крахмал не смешается с жидкостью и будет просто плавать в ней.
  • Крахмальную смесь добавьте в сковороду и перемешайте. Необходимо смесь довести до кипения и подержать так, пока карри не загустеет.
  • После того, как вся жидкость выпарится и смесь станет тягучей, добавьте кукурузу, накройте крышкой и потушите ещё 15 минут на медленном огне.
  • В конце блюдо можете посыпать кунжутом или украсить зеленью.

Мясное карри с молодым картофелем удивит Вас необыкновенным вкусом.

Мясное карри с молодым картофелем. Ароматное блюдо, которое понравится всем 2

Приятного аппетита!

 

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