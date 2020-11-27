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Курица в молоке: обалденно вкусный рецепт без заморочек

Курица в молоке! Хотите узнать великолепный вкусный рецепт одного очень простого блюда? Тогда приготовьте свою записную книжечку, чтобы обязательно записать туда наш рецепт.

Курица в молоке: вкусный рецепт

Курочка! Кто же ее не любит.

Ее готовят и в духовке, и на сковороде, со сметаной, с кетчупом с томатами и другими овощами, с сыром и пряностями.

По любому она вкусна и является желанным гостем на нашем столе.

Сегодня же предлагаем рецепт курочки, приготовленной в молоке. Курочка пропитывается сливочно-молочным соусом и получается очень мягкой и нежной.

Курица в молоке

Курица в молоке: ингредиенты

  • одна курица среднего размера
  • четыре грамма паприки
  • три грамма черного перца
  • семь грамм соли
  • полторы чайные ложки горчицы
  • зелень – по вкусу

Для панировки:

  • один стакан муки
  • пять грамм куркумы

Для обжарки:

  • тридцать миллиграмм подсолнечного масла
  • пятнадцать миллиграмм сливочного масла

Для соуса:

  • пол-литра молока
  • сушеный базилик, соль – по вкусу

Курица в молоке: приготовление

  • Курочку разделить на средние кусочки, хорошенько промыть под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем.
  • Затем посолить и добавить специи: паприку, черный перец и горчицу. Можете добавить из своих, какие Вам больше нравятся по вкусу.

Курица в молоке

  • Все хорошо смешать, чтобы курочка со всех сторон была бы покрыта специями.
  • Оставить курицу где-то на полчаса, чтобы мясо хорошо пропиталось.
  • В отдельной миске перемешать муку с куркумой и паприкой.
  • В сковороду налить подсолнечное масло и положить сливочное масло. Разогреть на среднем огне.
  • Курицу обвалять в муке со всех сторон и, как только масло закипит, по порциям положить в сковороду. Куриные кусочки должны свободно помещаться в сковороде, чтобы могли хорошо прожариться.
  • Увеличить огонь почти до максимума и обжаривать курицу с обеих сторон, до получения румяной корочки. Нужно всего несколько минут для каждой стороны.
  • В холодное молоко добавить соли и сушеный базилик.
  • Все кусочки курочки снова выложить в более глубокую сковороду. Масло из предыдущей сковороды слить туда же.
  • Тонкой струйкой, чтобы не ошпариться, долить молоко.
  • Как только молоко закипит и начнет загустевать спустить огонь до среднего уровня.
  • Закрыть кастрюлю крышкой, немного оставив зазор, и готовить приблизительно полчаса.

Курица в молоке

  • По истечению необходимого времени выключить огонь. Открыть крышку и присыпать курочку нарезанной либо сушеной зеленью.
  • Курочку выложить в глубокую тарелку и залить соусом из сковороды.

Курица в молоке: готова

Очень аппетитный аромат! Секрет вкусного рецепта раскрыт! Созывайте всех к столу. На гарнир можете подать булгур с нутом.

Курица в молоке: видео

Приятного аппетита!

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