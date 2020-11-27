Курица в молоке: обалденно вкусный рецепт без заморочек

Курица в молоке! Хотите узнать великолепный вкусный рецепт одного очень простого блюда? Тогда приготовьте свою записную книжечку, чтобы обязательно записать туда наш рецепт.
Курица в молоке: вкусный рецепт
Курочка! Кто же ее не любит.
Ее готовят и в духовке, и на сковороде, со сметаной, с кетчупом с томатами и другими овощами, с сыром и пряностями.
По любому она вкусна и является желанным гостем на нашем столе.
Сегодня же предлагаем рецепт курочки, приготовленной в молоке. Курочка пропитывается сливочно-молочным соусом и получается очень мягкой и нежной.
Курица в молоке: ингредиенты
- одна курица среднего размера
- четыре грамма паприки
- три грамма черного перца
- семь грамм соли
- полторы чайные ложки горчицы
- зелень – по вкусу
Для панировки:
- один стакан муки
- пять грамм куркумы
Для обжарки:
- тридцать миллиграмм подсолнечного масла
- пятнадцать миллиграмм сливочного масла
Для соуса:
- пол-литра молока
- сушеный базилик, соль – по вкусу
Курица в молоке: приготовление
- Курочку разделить на средние кусочки, хорошенько промыть под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем.
- Затем посолить и добавить специи: паприку, черный перец и горчицу. Можете добавить из своих, какие Вам больше нравятся по вкусу.
- Все хорошо смешать, чтобы курочка со всех сторон была бы покрыта специями.
- Оставить курицу где-то на полчаса, чтобы мясо хорошо пропиталось.
- В отдельной миске перемешать муку с куркумой и паприкой.
- В сковороду налить подсолнечное масло и положить сливочное масло. Разогреть на среднем огне.
- Курицу обвалять в муке со всех сторон и, как только масло закипит, по порциям положить в сковороду. Куриные кусочки должны свободно помещаться в сковороде, чтобы могли хорошо прожариться.
- Увеличить огонь почти до максимума и обжаривать курицу с обеих сторон, до получения румяной корочки. Нужно всего несколько минут для каждой стороны.
- В холодное молоко добавить соли и сушеный базилик.
- Все кусочки курочки снова выложить в более глубокую сковороду. Масло из предыдущей сковороды слить туда же.
- Тонкой струйкой, чтобы не ошпариться, долить молоко.
- Как только молоко закипит и начнет загустевать спустить огонь до среднего уровня.
- Закрыть кастрюлю крышкой, немного оставив зазор, и готовить приблизительно полчаса.
- По истечению необходимого времени выключить огонь. Открыть крышку и присыпать курочку нарезанной либо сушеной зеленью.
- Курочку выложить в глубокую тарелку и залить соусом из сковороды.
Курица в молоке: готова
Очень аппетитный аромат! Секрет вкусного рецепта раскрыт! Созывайте всех к столу. На гарнир можете подать булгур с нутом.
Курица в молоке: видео
Приятного аппетита!
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