Курица в молоке: обалденно вкусный рецепт без заморочек

Курица в молоке! Хотите узнать великолепный вкусный рецепт одного очень простого блюда? Тогда приготовьте свою записную книжечку, чтобы обязательно записать туда наш рецепт.

Курица в молоке: вкусный рецепт

Курочка! Кто же ее не любит.

Ее готовят и в духовке, и на сковороде, со сметаной, с кетчупом с томатами и другими овощами, с сыром и пряностями.

По любому она вкусна и является желанным гостем на нашем столе.

Сегодня же предлагаем рецепт курочки, приготовленной в молоке. Курочка пропитывается сливочно-молочным соусом и получается очень мягкой и нежной.

Курица в молоке: ингредиенты

одна курица среднего размера

четыре грамма паприки

три грамма черного перца

семь грамм соли

полторы чайные ложки горчицы

зелень – по вкусу

Для панировки:

один стакан муки

пять грамм куркумы

Для обжарки:

тридцать миллиграмм подсолнечного масла

пятнадцать миллиграмм сливочного масла

Для соуса:

пол-литра молока

сушеный базилик, соль – по вкусу

Курица в молоке: приготовление

Курочку разделить на средние кусочки, хорошенько промыть под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем.

Затем посолить и добавить специи: паприку, черный перец и горчицу. Можете добавить из своих, какие Вам больше нравятся по вкусу.

Все хорошо смешать, чтобы курочка со всех сторон была бы покрыта специями.

Оставить курицу где-то на полчаса, чтобы мясо хорошо пропиталось.

В отдельной миске перемешать муку с куркумой и паприкой.

В сковороду налить подсолнечное масло и положить сливочное масло. Разогреть на среднем огне.

Курицу обвалять в муке со всех сторон и, как только масло закипит, по порциям положить в сковороду. Куриные кусочки должны свободно помещаться в сковороде, чтобы могли хорошо прожариться.

Увеличить огонь почти до максимума и обжаривать курицу с обеих сторон, до получения румяной корочки. Нужно всего несколько минут для каждой стороны.

В холодное молоко добавить соли и сушеный базилик.

Все кусочки курочки снова выложить в более глубокую сковороду. Масло из предыдущей сковороды слить туда же.

Тонкой струйкой, чтобы не ошпариться, долить молоко.

Как только молоко закипит и начнет загустевать спустить огонь до среднего уровня.

Закрыть кастрюлю крышкой, немного оставив зазор, и готовить приблизительно полчаса.

По истечению необходимого времени выключить огонь. Открыть крышку и присыпать курочку нарезанной либо сушеной зеленью.

Курочку выложить в глубокую тарелку и залить соусом из сковороды.

Курица в молоке: готова

Очень аппетитный аромат! Секрет вкусного рецепта раскрыт! Созывайте всех к столу. На гарнир можете подать булгур с нутом.

Курица в молоке: видео

Приятного аппетита!