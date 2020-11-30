На Новый год удивляю всех салатом Оливье только так! Хотите также, тогда вам сюда

Даже классический салат оливье можно сделать так, что он понравиться всем, даже больше. Чем самые новые и модные блюда. Изюминка салата – это обжаренное куриное мясо, которое и дает салату неповторимый вкус и аромат.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 400 г;
- соль, перец;
- картофель, 3 шт;
- морковь, 1 шт;
- огурец свежий или маринованный, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- горошек консервированный, 1 банка;
- лук зеленый, майонез.
Процесс приготовления
Отвариваем яйца, остужаем.
Куриное мясо режем кубиками, обжариваем на разогретом растительном масле до белого цвета.
Накрываем крышкой и тушим.
Когда выделится жидкость, солим и перчим, перемешиваем и жарим до испарения сока и румяности. Вынимаем кусочки из сковороды и остужаем.
Картофель, огурец и лук, морковь режем кубиком.
По желанию можно еще взять зеленый лук.
Смешиваем все продукты, пробуем на соль, если нужно – досаливаем и заправляем майонезом.
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