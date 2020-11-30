На Новый год удивляю всех салатом Оливье только так! Хотите также, тогда вам сюда

Даже классический салат оливье можно сделать так, что он понравиться всем, даже больше. Чем самые новые и модные блюда. Изюминка салата – это обжаренное куриное мясо, которое и дает салату неповторимый вкус и аромат.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 400 г;

соль, перец;

картофель, 3 шт;

морковь, 1 шт;

огурец свежий или маринованный, 1 шт;

яйца, 3 шт;

горошек консервированный, 1 банка;

лук зеленый, майонез.

Процесс приготовления

Отвариваем яйца, остужаем.

Куриное мясо режем кубиками, обжариваем на разогретом растительном масле до белого цвета.

Накрываем крышкой и тушим.

Когда выделится жидкость, солим и перчим, перемешиваем и жарим до испарения сока и румяности. Вынимаем кусочки из сковороды и остужаем.

Картофель, огурец и лук, морковь режем кубиком.

По желанию можно еще взять зеленый лук.

Смешиваем все продукты, пробуем на соль, если нужно – досаливаем и заправляем майонезом.