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Перепробовала кучу рецептов, лучше этого не нашла. Баклажаны по-корейски, рецепт на зиму

Этот рецепт поможет вам сделать очень вкусные заготовки из баклажан с морковью. Салат будет острым, пикантным, как раз для любителей подобных закусок. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • баклажаны, 1 кг; 
  • морковь, 250 г; 
  • лук, 150 г; 
  • чеснок, 40 г; 
  • масло растительное, 80 мл; 
  • соль, 1 ст.л; 
  • сахар, 1.5 ст.л; 
  • смесь перцев и аджика сухая по 0.5 ч.л; 
  • кориандр, 2 ч.л; 
  • уксус 9 %, 30 мл 

Процесс приготовления 

Если у вас баклажаны с горчинкой, тогда после того, как вы их разрежете на кусочки, посолите и залейте холодной водой на 15 минут, потом слейте вожу, промойте кусочки и дайте стечь. 

Можно отварить баклажаны по паре минут в соленом кипятке. 

Морковь трем на терке для корейской моркови, лук режем тонкими полукольцами, чеснок измельчаем. 

Смешиваем баклажаны, лук и морковь, чеснок. 

Разогреваем растительное масло и добавляем в него все специи, чтобы они распустили свои ароматы. 

Выливаем масло со специями в горячем виде на чеснок на овощах, всыпаем соль и сахар, вливаем уксус и перемешиваем. 

Оставляем мариноваться салат на ночь в холодильнике. 

Раскладываем салат в чистые баночки, уплотняем и накрываем крышками. 

Ставим банки в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду.

 

Стерилизуем после закипания воды 20 минут, закручиваем крышками и переворачиваем. 

Укутываем банки до остывания. 

Храним салат в подвале или в кладовке. 

Перепробовала кучу рецептов, лучше этого не нашла. Баклажаны по-корейски, рецепт на зиму

Закуска будет просто потрясающая, ее можно готовить и просто так, не стерилизовать. Но в этом случае салат будет стоять в холодильнике 5 – 7 дней. 

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