Перепробовала кучу рецептов, лучше этого не нашла. Баклажаны по-корейски, рецепт на зиму

Этот рецепт поможет вам сделать очень вкусные заготовки из баклажан с морковью. Салат будет острым, пикантным, как раз для любителей подобных закусок.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- баклажаны, 1 кг;
- морковь, 250 г;
- лук, 150 г;
- чеснок, 40 г;
- масло растительное, 80 мл;
- соль, 1 ст.л;
- сахар, 1.5 ст.л;
- смесь перцев и аджика сухая по 0.5 ч.л;
- кориандр, 2 ч.л;
- уксус 9 %, 30 мл
Процесс приготовления
Если у вас баклажаны с горчинкой, тогда после того, как вы их разрежете на кусочки, посолите и залейте холодной водой на 15 минут, потом слейте вожу, промойте кусочки и дайте стечь.
Можно отварить баклажаны по паре минут в соленом кипятке.
Морковь трем на терке для корейской моркови, лук режем тонкими полукольцами, чеснок измельчаем.
Смешиваем баклажаны, лук и морковь, чеснок.
Разогреваем растительное масло и добавляем в него все специи, чтобы они распустили свои ароматы.
Выливаем масло со специями в горячем виде на чеснок на овощах, всыпаем соль и сахар, вливаем уксус и перемешиваем.
Оставляем мариноваться салат на ночь в холодильнике.
Раскладываем салат в чистые баночки, уплотняем и накрываем крышками.
Ставим банки в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду.
Стерилизуем после закипания воды 20 минут, закручиваем крышками и переворачиваем.
Укутываем банки до остывания.
Храним салат в подвале или в кладовке.
Закуска будет просто потрясающая, ее можно готовить и просто так, не стерилизовать. Но в этом случае салат будет стоять в холодильнике 5 – 7 дней.
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