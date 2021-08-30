Перепробовала кучу рецептов, лучше этого не нашла. Баклажаны по-корейски, рецепт на зиму

Этот рецепт поможет вам сделать очень вкусные заготовки из баклажан с морковью. Салат будет острым, пикантным, как раз для любителей подобных закусок.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 1 кг;

морковь, 250 г;

лук, 150 г;

чеснок, 40 г;

масло растительное, 80 мл;

соль, 1 ст.л;

сахар, 1.5 ст.л;

смесь перцев и аджика сухая по 0.5 ч.л;

кориандр, 2 ч.л;

уксус 9 %, 30 мл

Процесс приготовления

Если у вас баклажаны с горчинкой, тогда после того, как вы их разрежете на кусочки, посолите и залейте холодной водой на 15 минут, потом слейте вожу, промойте кусочки и дайте стечь.

Можно отварить баклажаны по паре минут в соленом кипятке.

Морковь трем на терке для корейской моркови, лук режем тонкими полукольцами, чеснок измельчаем.

Смешиваем баклажаны, лук и морковь, чеснок.

Разогреваем растительное масло и добавляем в него все специи, чтобы они распустили свои ароматы.

Выливаем масло со специями в горячем виде на чеснок на овощах, всыпаем соль и сахар, вливаем уксус и перемешиваем.

Оставляем мариноваться салат на ночь в холодильнике.

Раскладываем салат в чистые баночки, уплотняем и накрываем крышками.

Ставим банки в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду.

Стерилизуем после закипания воды 20 минут, закручиваем крышками и переворачиваем.

Укутываем банки до остывания.

Храним салат в подвале или в кладовке.