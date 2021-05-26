Мясной салат с перцем и кукурузой. Простой, вкусный и оригинальный салатик на скорую руку

Мясной салат с перцем и кукурузой удивит Вас простотой приготовления и отменным вкусом. Этот салат — просто находка для домохозяек.
Мясной салат с перцем и кукурузой: ингредиенты
- Мясо — 300 гр. (триста грамм)
- Консервированная кукуруза — 1 б. (одна банка)
- Перец сладкий — 2 шт. (две штуки)
- Лук — 1 г. (одна головка)
- Масло растительное — 4 ст. л (четыре толовые ложки)
- Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соевый соус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Травы сушёные
- Уксус бальзамический — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Пошаговое приготовление:
- Соломкой нарежьте сладкий перец.
- Мясо заранее отварите и разберите на волокна.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами.
- Соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу и перемешайте.
- Приготовьте заправку: смешайте горчицу, растительное масло, сухие травы, мёд, соевый соус, соль и бальзамический уксус.
- Вылейте заправку на салат и перемешайте.
Мясной салат с перцем и кукурузой — быстро и вкусно.
Готовьте на здоровье!
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