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Мясной салат с перцем и кукурузой. Простой, вкусный и оригинальный салатик на скорую руку

Мясной салат с перцем и кукурузой удивит Вас простотой приготовления и отменным вкусом. Этот салат — просто находка для домохозяек.

Мясной салат с перцем и кукурузой: ингредиенты

Мясной салат с перцем и кукурузой

  1. Мясо — 300 гр. (триста грамм)
  2. Консервированная кукуруза — 1 б. (одна банка)
  3. Перец сладкий — 2 шт. (две штуки)
  4. Лук — 1 г. (одна головка)
  5. Масло растительное — 4 ст. л (четыре толовые ложки)
  6. Горчица — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Соевый соус — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  10. Травы сушёные
  11. Уксус бальзамический — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Соломкой нарежьте сладкий перец.
  • Мясо заранее отварите и разберите на волокна.
  • Нарежьте лук тонкими полукольцами.
  • Соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу и перемешайте.
  • Приготовьте заправку: смешайте горчицу, растительное масло, сухие травы, мёд, соевый соус, соль и бальзамический уксус.
  • Вылейте заправку на салат и перемешайте.

Мясной салат с перцем и кукурузой — быстро и вкусно.

Мясной салат с перцем и кукурузой. Простой, вкусный и оригинальный салатик на скорую руку 2

Готовьте на здоровье!

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