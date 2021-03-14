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Вкусные и простые бутерброды. Палочка выручалочка на скорую руку

Вкусные и простые бутерброды настолько празднично выглядят, что их можно угощать и гостей в любой праздничный день!

Вкусные и простые бутерброды

Вкусные и простые бутерброды: ингредиенты

  1. щепотка соли
  2. 12 (двенадцать) ломтиков — хлеба
  3. пучок укропа
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 150 (сто пятьдесят) гр — адыгейского сыра
  6. сливочное масло для обжаривания

Рецепт приготовления:

  • Соедините яйца с солью, перемешайте и добавьте тертый сыр и измельченный укроп
  • Эту массу намажьте на ломтики батона
  • Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте бутерброды с двух сторон

Сэндвич по — домашнему: ингредиенты

Вкусные и простые бутерброды

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 4 (четыре) ломтика — российского твердого сыра
  3. творожный сыр
  4. 20 (двадцать) гр — сливочного масла
  5. 4 (четыре) ломтика — ветчины
  6. тостовый хлеб

Способ приготовления:

  • Творожный сыр намажьте на хлеб. Выложите ветчину, сверху ветчины выложите сыр, затем сливочное масло
  • Отправьте сэндвич в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 10 минут
  • Тем временем пожарьте глазунью, и как сэндвич будет готов, положите яйцо вовнутрь. По желанию украсьте зеленью.

Горячие бутерброды с яйцом и сыром: ингредиенты

Вкусные и простые бутерброды

  1. Батон или белый хлеб (можно и черный, по вашему желанию)
  2. 80 (восемьдесят) гр — твердого сыра
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 2 (два) зубчика — чеснока
  5. 10 (десять) гр — сливочного масла
  6. 3 (три) ст.
    ложки — майонеза
  7. соль и перец по вкусу
  8. зелень по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварите и остудите. Очистите и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте к ним натертый сыр
  2. Чеснок измельчите и добавьте в нашу массу
  3. Посолите, поперчите. Добавьте майонез. Перемешайте
  4. Ломтики батона смажьте сливочным маслом и толстым слоем выложите яично — сырную смесь. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 7 минут. При желании бутерброды посыпьте зеленью. Запомните эти вкусные и простые бутерброды! На здоровье!

 

 

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