Вкусные и простые бутерброды. Палочка выручалочка на скорую руку

Вкусные и простые бутерброды настолько празднично выглядят, что их можно угощать и гостей в любой праздничный день!
Вкусные и простые бутерброды: ингредиенты
- щепотка соли
- 12 (двенадцать) ломтиков — хлеба
- пучок укропа
- 2 (две) шт — яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр — адыгейского сыра
- сливочное масло для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Соедините яйца с солью, перемешайте и добавьте тертый сыр и измельченный укроп
- Эту массу намажьте на ломтики батона
- Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте бутерброды с двух сторон
Сэндвич по — домашнему: ингредиенты
- 2 (две) шт — яиц
- 4 (четыре) ломтика — российского твердого сыра
- творожный сыр
- 20 (двадцать) гр — сливочного масла
- 4 (четыре) ломтика — ветчины
- тостовый хлеб
Способ приготовления:
- Творожный сыр намажьте на хлеб. Выложите ветчину, сверху ветчины выложите сыр, затем сливочное масло
- Отправьте сэндвич в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 10 минут
- Тем временем пожарьте глазунью, и как сэндвич будет готов, положите яйцо вовнутрь. По желанию украсьте зеленью.
Горячие бутерброды с яйцом и сыром: ингредиенты
- Батон или белый хлеб (можно и черный, по вашему желанию)
- 80 (восемьдесят) гр — твердого сыра
- 2 (две) шт — яиц
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 10 (десять) гр — сливочного масла
- 3 (три) ст. ложки — майонеза
- соль и перец по вкусу
- зелень по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца отварите и остудите. Очистите и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте к ним натертый сыр
- Чеснок измельчите и добавьте в нашу массу
- Посолите, поперчите. Добавьте майонез. Перемешайте
- Ломтики батона смажьте сливочным маслом и толстым слоем выложите яично — сырную смесь. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 7 минут. При желании бутерброды посыпьте зеленью. Запомните эти вкусные и простые бутерброды! На здоровье!
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