Суши по-русски: отличная закуска на праздничный стол – украсит ваш день и поднимет настроение!

Суши по-русски! Закуски на праздничный стол всегда готовились в обязательном порядке. Любой праздничный стол обычно ломится от обилия и разнообразия различных закусок. Вот и мы предлагаем Вам приготовить закуски и украсить ими стол.

Суши по-русски: ингредиенты

двести грамм селедки

три-четыре картошки

пучок зеленого лука

Суши по-русски: рецепт

Картофель почистить, помыть, залить горячей подсоленной водой и отварить до готовности.

Сваренные картофелины разрезать вдоль, а затем на кусочки толщиной в один сантиметр.

Зеленый лук помыть, подсушить полотенцем и разобрать на перья.

Филе селедки также разрезать пополам, а затем на небольшие кусочки.

У каждого кружочка картофеля срезать круглую часть и положить сверху кусочек селедки. Каждый кусочек обвязать луком.

Если селедка замаринована без масла, то нужно смазать растительным маслом.

Суши по-русски: готовы!