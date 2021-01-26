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Суши по-русски: отличная закуска на праздничный стол – украсит ваш день и поднимет настроение!

Суши по-русски! Закуски на праздничный стол всегда готовились в обязательном порядке. Любой праздничный стол обычно ломится от обилия и разнообразия различных закусок. Вот и мы предлагаем Вам приготовить закуски и украсить ими стол.

Суши по-русски: ингредиенты

Суши по-русски

  • двести грамм селедки
  • три-четыре картошки
  • пучок зеленого лука

Суши по-русски: рецепт

Суши по-русски

  • Картофель почистить, помыть, залить горячей подсоленной водой и отварить до готовности.
  • Сваренные картофелины разрезать вдоль, а затем на кусочки толщиной в один сантиметр.
  • Зеленый лук помыть, подсушить полотенцем и разобрать на перья.
  • Филе селедки также разрезать пополам, а затем на небольшие кусочки.
  • У каждого кружочка картофеля срезать круглую часть и положить сверху кусочек селедки. Каждый кусочек обвязать луком.
  • Если селедка замаринована без масла, то нужно смазать растительным маслом.

Суши по-русски: готовы!

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