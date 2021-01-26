Суши по-русски: отличная закуска на праздничный стол – украсит ваш день и поднимет настроение!

Суши по-русски! Закуски на праздничный стол всегда готовились в обязательном порядке. Любой праздничный стол обычно ломится от обилия и разнообразия различных закусок. Вот и мы предлагаем Вам приготовить закуски и украсить ими стол.
Суши по-русски: ингредиенты
- двести грамм селедки
- три-четыре картошки
- пучок зеленого лука
Суши по-русски: рецепт
- Картофель почистить, помыть, залить горячей подсоленной водой и отварить до готовности.
- Сваренные картофелины разрезать вдоль, а затем на кусочки толщиной в один сантиметр.
- Зеленый лук помыть, подсушить полотенцем и разобрать на перья.
- Филе селедки также разрезать пополам, а затем на небольшие кусочки.
- У каждого кружочка картофеля срезать круглую часть и положить сверху кусочек селедки. Каждый кусочек обвязать луком.
- Если селедка замаринована без масла, то нужно смазать растительным маслом.
Свежие комментарии