Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами

Ингредиенты:
1,5 стакана воды (стакан 200 мл)
3 и 2/3 стакана пшеничной муки
1 ч.л. сахара
1 ч.л. дрожжей сухих
1 ч.л. раст. масла
0,5 ч.л. соли
Приготовление:
Растворите сахар и дрожжи в 0,5 стакана теплой воды. Дайте постоять в теплом месте 15 минут.
Остальную воду вылейте в миску, в которой вы будете замешивать тесто, посолите и вылейте туда дрожжевую смесь. Размешайте и добавьте просеянную муку. Замесить тесто и вымешивайте в течении 5-7 минут. Затем добавьте 1 ст.л. растительного масла и еще раз хорошо вымесите.
Смажьте растительным маслом миску, выложите в нее тесто, затяните пленкой и поставьте в теплое место на 1 час.
Разделите тесто на 12-14 частей, раскатайте каждую толщиной 0,5 см и разрежьте на 4 части.
Противень смажьте маслом. Отправьте на него лепешки, каждую четвертинку смазывайте небольшим количеством воды. Верхний слой смажьте водой.
Можете между слоями положить начинку или посыпать сахаром.
Накройте противень с булочками пленкой и оставьте на 45 минут.
Разогрейте духовку до 200-220 градусов и выпекайте в течении 10-13 минут, до золотистого цвета.
Приятного аппетита!!!
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