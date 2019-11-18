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Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами


Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами

Ингредиенты:
1,5 стакана воды (стакан 200 мл)
3 и 2/3 стакана пшеничной муки
1 ч.л. сахара
1 ч.л. дрожжей сухих
1 ч.л. раст. масла
0,5 ч.л. соли

Приготовление:

Растворите сахар и дрожжи в 0,5 стакана теплой воды. Дайте постоять в теплом месте 15 минут.

Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами

Остальную воду вылейте в миску, в которой вы будете замешивать тесто, посолите и вылейте туда дрожжевую смесь. Размешайте и добавьте просеянную муку. Замесить тесто и вымешивайте в течении 5-7 минут.  Затем добавьте 1 ст.л. растительного масла и еще раз хорошо вымесите.

Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами

Смажьте растительным маслом миску, выложите в нее тесто, затяните пленкой и поставьте в теплое место на 1 час.

Разделите тесто на 12-14 частей, раскатайте каждую толщиной 0,5 см и разрежьте на 4 части.

Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами

Противень смажьте маслом. Отправьте на него лепешки, каждую четвертинку смазывайте небольшим количеством воды. Верхний слой смажьте водой.

Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами

Можете между слоями положить начинку или посыпать сахаром.

Накройте противень с булочками пленкой и оставьте на 45 минут.

Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами
Разогрейте духовку до 200-220 градусов и выпекайте в течении 10-13 минут, до золотистого цвета.

Приятного аппетита!!!

Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами

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