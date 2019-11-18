Это просто фантастика. Слоеные булочки из дрожжевого теста самые вкусные, убедитесь сами

Ингредиенты:

1,5 стакана воды (стакан 200 мл)

3 и 2/3 стакана пшеничной муки

1 ч.л. сахара

1 ч.л. дрожжей сухих

1 ч.л. раст. масла

0,5 ч.л. соли

Приготовление:

Растворите сахар и дрожжи в 0,5 стакана теплой воды. Дайте постоять в теплом месте 15 минут.

Остальную воду вылейте в миску, в которой вы будете замешивать тесто, посолите и вылейте туда дрожжевую смесь. Размешайте и добавьте просеянную муку. Замесить тесто и вымешивайте в течении 5-7 минут. Затем добавьте 1 ст.л. растительного масла и еще раз хорошо вымесите.

Смажьте растительным маслом миску, выложите в нее тесто, затяните пленкой и поставьте в теплое место на 1 час.

Разделите тесто на 12-14 частей, раскатайте каждую толщиной 0,5 см и разрежьте на 4 части.

Противень смажьте маслом. Отправьте на него лепешки, каждую четвертинку смазывайте небольшим количеством воды. Верхний слой смажьте водой.

Можете между слоями положить начинку или посыпать сахаром.

Накройте противень с булочками пленкой и оставьте на 45 минут.



Разогрейте духовку до 200-220 градусов и выпекайте в течении 10-13 минут, до золотистого цвета.

Приятного аппетита!!!