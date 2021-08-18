Кабачки соседям и друзьям больше не раздаю. Расскажу 13 поводов, почему перестала так делать

Кабачки при правильном уходе, дают богатые урожаи, поэтому их всегда на грядках появляется много. В сезон из овощей готовят самые разные блюда, делают заготовки салатов на зиму, икру и используют другие рецепты.

Стоит ли вообще ими с кем-то делиться? Я насчитала 13 поводов этого не делать

Как применить крупные, переросшие кабачки

Можно приготовить фаршированные овощи. Такие большие овощи отлично подходят для этих целей. Просто режем на крупные кружки, вынимаем чайной ложкой середину. Можно разрезать на две части и получатся лодочки, которые также можно фаршировать.

Мякоть не выбрасываем, а измельчаем, добавляем в фарш. Тогда начинка будет сочной и все блюдо приобретет мягкость. Еще в начинку добавляют яйца, чтобы она не распадалась, зелень, специи, грибы и прочие ингредиенты.

Запекать можно в духовке, готовить на пар или в сковороде под крышкой.

Кабачки для заморозки

Овощи отлично переносят заморозку и в дальнейшем из них получаются самые разные блюда: блинчики, овощное рагу, смузи и т.д.

Овощи режут на небольшие кусочки или трут на терке и раскладывают по пакетам.

Чтобы кабачки не распадались при готовке, после того, как вы их вынули из морозильной камеры, бросают в кипящую воду с небольшим количеством соли на 1 минуту.

Это помогает кубикам оставаться целыми. Затем из кипятка кладем на 2 минуты в ледяную воду, выкладываем на полотенце для просушки.

Сок, который выделяется при разморозке кабачков, подходит для супов и соусов.

Кабачковая икра

Это одно из самых популярных блюд в нашем рационе. Рецептов готовки сегодня масса, делимся с вами самыми популярными.

Икра «Кубик к кубику»

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 кг;

лук красный или обычный, 300 г;

чеснок, 4 зубчика;

петрушка, пучок;

помидоры, 1 кг;

уксус яблочный, 80 мл;

масло нерафинированное, соль и перец.

Процесс приготовления

Кабачки режем кубиком и запекаем при 200 градусах в духовке в течение 20 минут.

Лук также режем кубиком, чеснок и зелень измельчаем.

Помидоры ошпариваем кипятком и убираем кожуру, режем мелкими кусочками мякоть.

Смешиваем все овощи, добавляем масло и уксус, соль и перец.

Раскладываем массу по чистым банкам, накрываем крышками.

Ставим банки в кастрюлю на полотенце, доливаем воду по плечики банок.

Стерилизуем с момента закипания воды 40 минут.

Крышки закручиваем, банки остужаем и ставим на хранение в подвал или в кладовку.

Икра получается не классической: не однородным пюре, а небольшими кусочками.

Кабачковая икра, сделанная при помощи блендера

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 кг;

помидоры и сладкий перец по 300 г;

морковь, 200 г;

масло растительное, 80 мл;

кориандр, 2 ч.л;

перец чили, 0.5 ч.л.;

соль.

Процесс приготовления

Овощи режем кусочками. Помидоры выбираем сочные и мясистые, их также вместе с морковью и сладким перцем режем на кусочки.

В кастрюлю наливаем растительное масло и выкладываем все овощи, тушим 7 минут.

Солим по вкусу, добавляем перец и кориандр, тушим езе 15 минут.

Измельчаем массу при помощи блендера, доводим до кипения и варим 10 минут.

Раскладываем в стерилизованные и сухие баночки, закручиваем крышками.

Кабачковая икра с грибами

Получается очень изысканная закуска с ярким, грибным вкусом и ароматом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 кг;

лук, 4 шт;

грибы любые, 500 г;

помидоры, 1 кг;

масло растительное, 250 мл;

соль, 2 ст.л;

куркума, 1 ст.л;

сахар, 80 г;

уксус яблочный, 5 ч.л.

Процесс приготовления

Кабачки режем кусочками, лук и грибы кубиками.

Томаты выбираем сочные и мясистые, убираем кожуру и измельчаем на кусочки мякоть.

Разогреваем масло и обжариваем в нем лук, добавляем соль и куркуму, перемешиваем.

Всыпаем кабачки и тушим 15 минут.

Добавляем томаты и сахар, тушим 10 минут.

Шампиньоны обжариваем отдельно и добавляем в икру, тушим 7 минут.

За несколько минут до готовности вливаем уксус, хорошо вмешиваем и тушим до выпаривания жидкости.

Раскладываем икру в чистые банки, накрываем крышками и стерилизуем еще 15 минут.

Закручиваем крышками и оставляем остывать. Храним в подвале или в кладовке.

Кабачковая икра «Морковная»

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1.5 кг;

морковь, 500 г;

лук, 250 г;

масло растительное, 100 мл;

томатная паста, 100 г;

лавровый лист, 1 шт;

перец горошком, 5 шт;

сахар, соль, перец.

Процесс приготовления

Лук мелко режем, морковь трем на средней терке. Кабачки предварительно очищаем от кожуры и трем на крупной терке.

В растительном масле тушим лук и морковь, около 5 минут, потом добавляем кабачки, тушим 10 минут.

Добавляем томатную пасту, специи, солим и перчим по вкусу.

Перебиваем массу блендером, убрав лавровый лист.

Доводим икру до кипения и раскладываем в стерилизованные и сухие банки, сверху наливаем немного растительного масла и закручиваем крышками.

Переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания.

Икра с томатной пастой

Получается очень ароматной, с ярким вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 4 кг;

морковь и лук по 500 г;

чеснок, 10 зубчиков;

петрушка;

соль, 2 ст.л;

сахар, 100 г;

перец;

томатная паста, 300 г;

уксус белый винный или обычный, 150 мл;

масло растительное.

Процесс приготовления

Кабачки очищаем от кожуры и семян, режем кубиками.

Лук режем кубиком, морковь трем на терке, чеснок и петрушку измельчаем.

Обжариваем кабачки на растительном масле, выкладываем готовые в сито, чтобы стекал лишний сок.

Лук и морковь тушим отдельно около 15 минут.

Измельчаем кабачки, лук и морковь блендером или мясорубкой.

В массу добавляем соль и перец, специи, томатную пасту, уксус и варим на небольшом огне 2 часа, периодически перемешивая.

За несколько минут до окончания добавляем чеснок и петрушку.

Раскладываем икру в стерилизованные и сухие банки. Закручиваем крышками и оставляем остывать.

Лечо кабачковое

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки и сладкий перец по 1.5 кг;

томаты, 2 кг;

соль, 2 ст.л;

сахар, 100 г;

масло растительное, 230 г;

уксус яблочный, 120 г.

Процесс приготовления

Перец режем кусочками. Выбирайте мясистый перец, тогда лечо будет вкуснее.

Томаты измельчаем при помощи блендера.

Томатную массу доводим до кипения, добавляем кабачки и перец, варим 15 минут на небольшом огне.

Добавляем соль и сахар, масло растительное и варим 15 минут.

Вливаем уксус, доводим до кипения и варим несколько минут.

Раскладываем лечо в сухие и стерилизованные баночки, накрываем крышками.

Стерилизуем банки 20 минут, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем до остывания.

Кабачковое лечо со сладким перцем

Вкусное и ароматное лечо готовится просто и быстро, хранится долго.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки и сладкий перец по 1 кг;

помидоры, 2 кг;

соль, 2 ст.л;

сахар, 80 г;

масло растительное, 150 мл;

винный уксус, 80 мл.

Процесс приготовления

Перец режем соломкой, кабачки режем кубиками.

Томаты трем на терке, стараясь чтобы кожура не попадала в массу. Можно ошпарить кипятком, убрать кожуру и измельчить томаты в пасту.

Пюре смешиваем с солью и сахаром, растительным маслом, доводим до кипения.

Добавляем кабачки и сладкий перец, варим 15 минут после закипания.

Наливаем уксус и варим 2 минуты после закипания.

Раскладываем лечо в стерилизованные и сухие баночки, закручиваем крышками и остужаем. Храним в подвале или в кладовке.

Кабачки маринованные со сладким перцем

Отличная заготовка, полноценный салат на зиму.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 кг;

перец сладкий разноцветный, 3 шт;

лук, 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

соль, 100 г;

лед кубики, 10 шт.

Для маринада нужно:

вода, 500 мл;

уксус 6 %, 250 мл;

сахар, 200 г;

горчица порошком и эстрагон сухой по 1.5 ст.л;

шафран.

Процесс приготовления

Кабачки режем кружочками, перец и лук кольцами.

Чеснок измельчаем.

Смешиваем все продукты, солим и добавляем лед, перемешиваем и оставляем на 3 часа.

Сливаем воду из массы.

Овощи раскладываем слоями в банки.

Для маринада смешиваем все ингредиенты, доводим до кипения и заливаем в овощи.

Закручиваем крышки, остужаем банки и ставим на хранение в подвал или в кладовке.

Кабачки гриль с пикантным маринадом

Закуска получается просто изумительной, с пикантным вкусом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 6 шт;

вода, 1 л;

соль, 1.5 ст.л;

сахар, 0.5 ст.л;

уксус 9 %, 1 ст.л;

лавровый лист, 2 шт;

гвоздика по вкусу и желанию;

перец смесь горошком;

чеснок, 5 зубчиков;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачки режем кружочками и обжариваем на сковороде гриль до румяности. Можно обжаривать на гриле.

Для маринада смешиваем воду с солью и сахаром, уксус, доводим до кипения.

В чистые банки укладываем все специи, дольки чеснока и кабачки. Все укладываем плотно.

Заливаем маринадом, вливаем по паре ложек растительного масла, лавровый лист и перец горошком.

Можно ставить на хранение или стерилизовать, чтобы закуска долго хранилась.

Кабачки маринованные с красной смородиной и перец с крыжовником

Получится отличная, пикантная закуска под разные мясные и рыбные блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 кг;

смородина красная, 400 г;

крыжовник, 800 г;

сладкий перец, 1 кг;

вода, 1 л;

уксус яблочный или винный, 60 мл;

сахар, 100 г;

соль.

Процесс приготовления

Кабачки режем кружочками и частично снимаем кожуру с каждого кружочка.

Укладываем в банки ягоды смородин и кабачки слоями.

В другие банки укладываем слоями кусочки сладкого перца и крыжовник.

Для маринада смешиваем воду с солью и сахаром, уксусом. Доводим до кипения, варим пару минут и заливаем маринад в банки.

Закручиваем крышками банки, остужаем и отправляем в подвал на хранение.

Кабачковое варенье

Варенье получается настолько вкусным, что вы будете в восторге.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки и сахар по 1 кг;

цедра лимона и сок от 1 фрукта;

лимонная кислота, 4 г.

Процесс приготовления

У кабачков удаляем кожуру. Если у вас совсем молодые овощи, можно оставить, тогда кусочки будут еще плотнее, как мармелад.

Засыпаем сахаром и оставляем на 1 час.

Лимон моем, трем цедру и потом срезаем белую часть, чтобы она не дала горечи в варенье. Лимон режем кусочками.

Варим варенье до закипания, добавляем сок и лимон, лимонную кислоту, доводим до кипения и остужаем.

Варим второй раз, доводим до кипения и опять остужаем.

После третьей процедуры варки, разливаем варенье в стерилизованные и сухие баночки, закручиваем крышками, остужаем и отправляем на хранение в подвал или кладовку.