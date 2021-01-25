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Хоть с картошкой, хоть с капустой. Вкуснятина неимоверная, хрустящие пирожки

Хрустящие и мягкие пирожки – рулетики с самой разной начинкой по вашему вкусу. Это может быть и просто перекус, завтрак, ужин или праздничное блюдо. Теста будет немного, а вот начинки вы можете положить по вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кипяток, 250 мл;
  • мука, 300 г;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • соль, 1 ч.л.

Для приготовления начинки возьмите:

  • картофель, 6 шт;
  • масло сливочное и соль;
  • молоко, около 50 мл;
  • лук, 4 шт;
  • масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде, превращаем в пюре и смешиваем со сливочным маслом, добавляя по своему вкусу.

Вливаем молоко и перемешиваем.

Совет: пюре не должно быть жидким. Поэтому количество молока регулируйте.

Лук берите по вкусу, меньше или больше, режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле.

Смешиваем пюре с луком и зеленью по вкусу.

Муку просеиваем и смешиваем с солью, заливаем кипятком и вымешиваем сначала лопаткой, потом руками.

Остывшее тесто обминаем.

Совет: если тесто липкое, добавляем еще немного муки.

Тесто делим на 15 кусочков.

Раскатываем кусочки в тонкие прямоугольники.

На один край выкладываем начинку, подворачиваем края и сворачиваем трубочку.

Обжариваем пирожки на растительном масле со всех сторон до румяности.

Выкладываем на бумажные полотенца. Чтобы удалить излишки масла.

Начинку делайте по вкусу – грибы, ветчину рубленую, соленый творог и т.д.

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