Хоть с картошкой, хоть с капустой. Вкуснятина неимоверная, хрустящие пирожки

Хрустящие и мягкие пирожки – рулетики с самой разной начинкой по вашему вкусу. Это может быть и просто перекус, завтрак, ужин или праздничное блюдо. Теста будет немного, а вот начинки вы можете положить по вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кипяток, 250 мл;
- мука, 300 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- соль, 1 ч.л.
Для приготовления начинки возьмите:
- картофель, 6 шт;
- масло сливочное и соль;
- молоко, около 50 мл;
- лук, 4 шт;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде, превращаем в пюре и смешиваем со сливочным маслом, добавляя по своему вкусу.
Вливаем молоко и перемешиваем.
Совет: пюре не должно быть жидким. Поэтому количество молока регулируйте.
Лук берите по вкусу, меньше или больше, режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле.
Смешиваем пюре с луком и зеленью по вкусу.
Муку просеиваем и смешиваем с солью, заливаем кипятком и вымешиваем сначала лопаткой, потом руками.
Остывшее тесто обминаем.
Совет: если тесто липкое, добавляем еще немного муки.
Тесто делим на 15 кусочков.
Раскатываем кусочки в тонкие прямоугольники.
На один край выкладываем начинку, подворачиваем края и сворачиваем трубочку.
Обжариваем пирожки на растительном масле со всех сторон до румяности.
Выкладываем на бумажные полотенца. Чтобы удалить излишки масла.
Начинку делайте по вкусу – грибы, ветчину рубленую, соленый творог и т.д.
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