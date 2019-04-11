Шикарный кекс с грушами — хрустящая корочка в сочетании с сочной грушей

Угощение достойное лучших кондитерских!
Ингредиенты:
Для теста:
3 груши
300 гр муки;
4 яйца;
200 гр мягкого сливочного масла;
200 гр сахара;
10 гр ванильного сахара;
10 гр разрыхлителя;
Приготовление:
Взбиваем масло с сахаром и ванильным сахаром.
Вводим по одному яйца, каждый раз хорошо вымешивая.
Затем добавляем муку, смешанную с разрыхлителем.
Должно получиться густое тесто.
Смазываем форму маслом, присыпаем мукой или манкой.
Выкладываем тесто и разравниваем.
Вдавливаем в тесто целые груши.
Выпекаем при 180 С около часа.
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