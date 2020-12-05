«Масло несливочное». Как пищевой технолог научил меня определять сливочное масло по 2-ум надписям на упаковке

Вы любите сливочное масло? Я очень. На белом хлебе и с твердым сыром. Это мое любимое сочетание. Но, как нелегко сейчас в магазинах найти настоящее масло. Чтобы пахло маслом, а не жиром, и по вкусу было настоящим масляным, сливочным. Я думаю, что если вы хоть раз в жизни пробовали настоящее масло, то понимаете о каком необыкновенном вкусе я говорю.

Оказывается, что есть всего лишь 2 критерия, 2 надписи на упаковке сливочного масла, по которым можно понять и определить — натуральный ли это продукт либо нет.

Со мной этой информацией поделился пищевой технолог. Это человек, который непосредственно на производстве контролирует качество молочной продукции. Инженер по качеству, если так можно сказать.

на самом деле, чтобы определить перед нами масло или нет, достаточно прочитать упаковку. Сделать это можно непосредственно в магазине.

Первое, на что обращаем внимание — жирность масла. По ГОСТу настоящее сливочное масло из коровьих сливок имеет жирность 82,5%. Все, что меньше этой цифры — это смесь, микс (как еще называют в Европе).

Не бывает настоящего сливочного масла с жирностью менее 82,5%.

Второй пункт — ищем на упаковке фразу ГОСТ 32261 или сделано по ГОСТу. Настоящее сливочное масло не могут делать по ТУ (техническим условиям).

Продукт производится исключительно по ГОСТу.

Даже, если на упаковке продукта будет написано «масло коровье, масло сливочное, масло деревенское» и не указана жирность 82,5% и то, что сделано по ГОСТу — перед нами НЕСЛИВОЧНОЕ масло. Это смесь из жиров растительного и животного происхождения. И что там намешано, одному Богу известно.

Также, как мне сказал инженер по качеству, настоящее и действительно качественное сливочное масло упаковывают исключительно в светонепроницаемую бумагу. То есть, плотную фольгу. Упаковка изнутри должна быть фольгированная.

Пишите в комментариях, каких марок вы покупаете масло? Как оно вам по качеству?