Картошка со сливочным соусом в духовке. Вкусный рецепт с секретом

Картошка со сливочным соусом в духовке насытит всю семью.

Картошка со сливочным соусом в духовке: Ингредиенты

1 кг картофеля ( один килограмм) 500 мл кефир ( пятьсот миллилитров) 1 шт лук ( одна штука) 3 зуб. чеснока 150-200 гр сыр ( двести грамм) соль, приправа для картофеля растительное масло для жарки

Подробная инструкция по приготовлению:

Лук режем полукольцами и слегка обжариваем в растительном масле. Картофель нарезаем на тонкие кружочки, отправляем в форму для запекания. Сюда же соль, специи, обжаренный лук и 2\3 сыра (натертого на крупной терке). Заливаем все кефиром и хорошо перемешиваем. Готовим в разогретой духовке, при температуре 180 градусов. Минут через 30-35 достаем и посыпаем остатками сыра, ставим обратно в духовку и готовим еще минут 15.

Главный секрет: Кефир у меня 1%. Если кефир сильно кислый, разбавляйте на пополам с водой. Тогда картофель приготовится быстрее.

Картошка со сливочным соусом в духовке: Видео

Подготовка не занимает много времени, а получается очень вкусно и сытно! Пробуйте приготовить на здоровье!