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Картошка со сливочным соусом в духовке. Вкусный рецепт с секретом

Картошка со сливочным соусом в духовке насытит всю семью.

Картошка со сливочным соусом в духовке: Ингредиенты

Картошка со сливочным соусом в духовке

  1. 1 кг картофеля ( один килограмм)
  2. 500 мл кефир ( пятьсот миллилитров)
  3. 1 шт лук ( одна штука)
  4. 3 зуб. чеснока
  5. 150-200 гр сыр ( двести грамм)
  6. соль, приправа для картофеля
  7. растительное масло для жарки

Подробная инструкция по приготовлению:

  1. Лук режем полукольцами и слегка обжариваем в растительном масле.
  2. Картофель нарезаем на тонкие кружочки, отправляем в форму для запекания. Сюда же соль, специи, обжаренный лук и 2\3 сыра (натертого на крупной терке).
  3. Заливаем все кефиром и хорошо перемешиваем.
  4. Готовим в разогретой духовке, при температуре 180 градусов.
  5. Минут через 30-35 достаем и посыпаем остатками сыра, ставим обратно в духовку и готовим еще минут 15.

Главный секрет: Кефир у меня 1%.  Если кефир сильно кислый, разбавляйте на пополам с водой. Тогда картофель приготовится быстрее.

Картошка со сливочным соусом в духовке. Вкусный рецепт с секретом 2

Картошка со сливочным соусом в духовке: Видео

Подготовка не занимает много времени, а получается очень вкусно и сытно! Пробуйте приготовить на здоровье!

 

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