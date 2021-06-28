Картошка со сливочным соусом в духовке. Вкусный рецепт с секретом

Картошка со сливочным соусом в духовке насытит всю семью.
Картошка со сливочным соусом в духовке: Ингредиенты
- 1 кг картофеля ( один килограмм)
- 500 мл кефир ( пятьсот миллилитров)
- 1 шт лук ( одна штука)
- 3 зуб. чеснока
- 150-200 гр сыр ( двести грамм)
- соль, приправа для картофеля
- растительное масло для жарки
Подробная инструкция по приготовлению:
- Лук режем полукольцами и слегка обжариваем в растительном масле.
- Картофель нарезаем на тонкие кружочки, отправляем в форму для запекания. Сюда же соль, специи, обжаренный лук и 2\3 сыра (натертого на крупной терке).
- Заливаем все кефиром и хорошо перемешиваем.
- Готовим в разогретой духовке, при температуре 180 градусов.
- Минут через 30-35 достаем и посыпаем остатками сыра, ставим обратно в духовку и готовим еще минут 15.
Главный секрет: Кефир у меня 1%. Если кефир сильно кислый, разбавляйте на пополам с водой. Тогда картофель приготовится быстрее.
Картошка со сливочным соусом в духовке: Видео
Подготовка не занимает много времени, а получается очень вкусно и сытно! Пробуйте приготовить на здоровье!
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