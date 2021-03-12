Быстрый заварной крем. Самый быстрый способ приготовления всеми любимого заварного крема

Быстрый заварной крем — пожалуй, один из лучших рецептов!
Быстрый заварной крем: ингредиенты
- 2 (две) шт — желтков
- щепотка соли
- 60 (шестьдесят) гр — сахара
- 200 (двести) мл — молока
- 1 (одна) ст. ложка — муки
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
- 1 (один) пакетик — ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Соедините все продукты кроме сливочного масла и отправьте в микроволновку на одну минуту, выньте и тщательно перемешайте
- Опять отправьте на 1 минуту в печь, выньте, перемешайте. Если масса еще не однородная, опять отправьте на 1 минуту в печь
- Добавьте масло и перемешайте. Вот вам и крем
- Быстрый заварной крем можете использовать в любом пирожном. В рогаликах, тортиках, булочках. Крем готовится очень быстро и легко, как вы поняли из моего рецепта. Конечно, все это можно делать и на газу, не употребляя микроволновую печь. Просто, по моему мнению, с микроволновкой это сделать намного быстрее. Не надо стоять и мешать. За это время можно сделать свои какие — то минутные дела. Получается очень вкусно. А мои детки и вовсе, любят покушать его ложкой, с теплым и несладким чаем! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Будьте здоровы!
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