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Быстрый заварной крем. Самый быстрый способ приготовления всеми любимого заварного крема

Быстрый заварной крем — пожалуй, один из лучших рецептов!

Быстрый заварной крем

Быстрый заварной крем: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — желтков
  2. щепотка соли
  3. 60 (шестьдесят) гр — сахара
  4. 200 (двести) мл — молока
  5. 1 (одна) ст. ложка — муки
  6. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
  7. 1 (один) пакетик — ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  • Соедините все продукты кроме сливочного масла и отправьте в микроволновку на одну минуту, выньте и тщательно перемешайте
  • Опять отправьте на 1 минуту в печь, выньте, перемешайте. Если масса еще не однородная, опять отправьте на 1 минуту в печь
  • Добавьте масло и перемешайте. Вот вам и крем
  • Быстрый заварной крем можете использовать в любом пирожном. В рогаликах, тортиках, булочках. Крем готовится очень быстро и легко, как вы поняли из моего рецепта. Конечно, все это можно делать и на газу, не употребляя микроволновую печь. Просто, по моему мнению, с микроволновкой это сделать намного быстрее. Не надо стоять и мешать. За это время можно сделать свои какие — то минутные дела. Получается очень вкусно. А мои детки и вовсе, любят покушать его ложкой, с теплым и несладким чаем! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Будьте здоровы!

 

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