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Ванильный кекс на кефире. Ароматный кекс из оставшегося кефира. Можно печь хоть каждый день

Ванильный кекс на кефире такой нежный, мягкий и ароматный! Отличный вариант лакомства для вечернего семейного чаепития.

Ванильный кекс на кефире

Ванильный кекс на кефире: ингредиенты

  1. 1 (один) стакан — кефира
  2. 2 (два) стакана — муки
  3. 3 (три) шт — яиц
  4. 200 (двести) гр — сахара
  5. 1 (одна) ч. ложка — ванильного сахара
  6. 100 (сто) гр — сливочного масла
  7. 14 (четырнадцать) гр — разрыхлителя

Рецепт приготовления:

  • Взбейте яйца и добавьте сахар, снова взбивайте
  • Добавьте кефир и растопленное сливочное масло. Перемешайте, добавьте муку с разрыхлителем. Перемешайте снова
  • Форму для кексов смажьте маслом и вылейте в нее тесто. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов в течение пятидесяти минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  • Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой! Ванильный кекс на кефире получается очень воздушным и нежным! Вы, также, можете в тесто добавить и орехов, по вашему вкусу, измельченных или нарезанных.
  • Также ягод, сухофруктов! Можете импровизировать и радовать своих родных и близких!

Готовьте на здоровье!

 

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