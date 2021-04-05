Ванильный кекс на кефире. Ароматный кекс из оставшегося кефира. Можно печь хоть каждый день

Ванильный кекс на кефире такой нежный, мягкий и ароматный! Отличный вариант лакомства для вечернего семейного чаепития.
Ванильный кекс на кефире: ингредиенты
- 1 (один) стакан — кефира
- 2 (два) стакана — муки
- 3 (три) шт — яиц
- 200 (двести) гр — сахара
- 1 (одна) ч. ложка — ванильного сахара
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 14 (четырнадцать) гр — разрыхлителя
Рецепт приготовления:
- Взбейте яйца и добавьте сахар, снова взбивайте
- Добавьте кефир и растопленное сливочное масло. Перемешайте, добавьте муку с разрыхлителем. Перемешайте снова
- Форму для кексов смажьте маслом и вылейте в нее тесто. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов в течение пятидесяти минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой! Ванильный кекс на кефире получается очень воздушным и нежным! Вы, также, можете в тесто добавить и орехов, по вашему вкусу, измельченных или нарезанных.
- Также ягод, сухофруктов! Можете импровизировать и радовать своих родных и близких!
Готовьте на здоровье!
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