Булочки с творожной начинкой. Вкусная и мягкая выпечка для всей семьи

Булочки с творожной начинкой станут одним из любимых десертов к чаю.
Булочки с творожной начинкой: ингредиенты
Для теста:
- Творог – 170 г. (сто семьдесят грамм)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Ванильный сахар – 1 пак. (один пакетик)
- Пшеничная мука – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Молоко – 100 мл. (сто миллилитров)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайные ложки)
- Соль – 1/3 ч. л. (одна треть чайной ложки)
Для начинки:
- Сахар – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Творог – 200 г. (двести грамм)
- Кукурузный крахмал – 1,5 ст. л. (полторы столовые ложки)
Для посыпки:
Сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Приготовьте тесто: положите в большую миску творог, добавьте ванильный сахар, сахар и соль. Вилкой разотрите всё в однородную массу. Влейте молоко и растительное масло.
- Массу перемешайте до однородного состояния. Разрыхлитель смешайте с мукой и просейте мучную смесь в основную массу. Начните замешивать тесто. Оно должно быть мягким.
- Уберите на время тесто в сторонку. Приготовьте начинку: положите творог в миску, добавьте кукурузный крахмал и сахар. Вилкой разотрите всё в однородную массу.
- Стол припудрите мукой и положите подошедшее тесто. Тесто раскатайте скалкой в тонкий пласт, толщиной 3-5 мм (миллиметров). Разделите на прямоугольники роликовым резаком для пиццы.
- Положите на один конец прямоугольника столовую ложку начинки. Заверните рулетики с начинкой. Застелите противень пекарской бумагой и разложите на неё заготовки булочек, швом вниз.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте булочки 25-30 минут, по желанию, посыпьте горячие булочки сахарной пудрой.
Булочки с творожной начинкой очень подойдут к чаю.
Пеките на здоровье!
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