Грибная икра. Рецепт без лишней возни

Грибная икра готовится очень просто, а её вкус понравится всем вашим друзьям и знакомым.

Грибная икра: ингредиенты

Грибы Морковь – для жарки Лук – для жарки

Способ приготовления:

Грибы хорошо помойте, очистите и нарежьте.

Грибы залейте водой и ставьте на плиту. Варите с момента закипания ровно 10 минут, должна появиться пенка. После грибы откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой.

Грибы снова залейте водой и по вкусу добавьте соль. Доведите до кипения и варите 10 минут. После грибы снова откиньте на дуршлаг и тщательно промойте.

Теперь отваренные грибы пропустите через мясорубку. После икру сложите в пакетики и на зиму уберите в морозилку. А когда захочется поесть, прожарьте её на сковороде с луком и морковью.

Грибная икра — ароматная и самая вкусная.

Приятного аппетита!