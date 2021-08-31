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Грибная икра. Рецепт без лишней возни

Грибная икра готовится очень просто, а её вкус понравится всем вашим друзьям и знакомым.

Грибная икра: ингредиенты

Грибная икра

  1. Грибы
  2. Морковь – для жарки
  3. Лук – для жарки

Способ приготовления:

  • Грибы хорошо помойте, очистите и нарежьте.
  • Грибы залейте водой и ставьте на плиту. Варите с момента закипания ровно 10 минут, должна появиться пенка. После грибы откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой.
  • Грибы снова залейте водой и по вкусу добавьте соль. Доведите до кипения и варите 10 минут. После грибы снова откиньте на дуршлаг и тщательно промойте.
  • Теперь отваренные грибы пропустите через мясорубку. После икру сложите в пакетики и на зиму уберите в морозилку. А когда захочется поесть, прожарьте её на сковороде с луком и морковью.

Грибная икра — ароматная и самая вкусная.

Грибная икра. Рецепт без лишней возни 2

Приятного аппетита!

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