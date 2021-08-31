Грибная икра. Рецепт без лишней возни

Грибная икра готовится очень просто, а её вкус понравится всем вашим друзьям и знакомым.
Грибная икра: ингредиенты
- Грибы
- Морковь – для жарки
- Лук – для жарки
Способ приготовления:
- Грибы хорошо помойте, очистите и нарежьте.
- Грибы залейте водой и ставьте на плиту. Варите с момента закипания ровно 10 минут, должна появиться пенка. После грибы откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой.
- Грибы снова залейте водой и по вкусу добавьте соль. Доведите до кипения и варите 10 минут. После грибы снова откиньте на дуршлаг и тщательно промойте.
- Теперь отваренные грибы пропустите через мясорубку. После икру сложите в пакетики и на зиму уберите в морозилку. А когда захочется поесть, прожарьте её на сковороде с луком и морковью.
Грибная икра — ароматная и самая вкусная.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии