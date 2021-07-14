Вместо пирожков! Вся семья подсела: лепешки на сковороде с разными начинками

Вкусные лепешки на кефире с разными начинками готовятся просто и быстро, без лишних забот. Меняя продукты для наполнения лепешек, можно каждый раз подавать новое блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 300 мл;
- соль и сода по 1 ч.л;
- мука, около 400 г;
- масло сливочное.
Для приготовления начинки необходимо:
- лук, 250 г;
- фарш, 300 г;
- соль, перец, специи, зелень;
- сыр сулугуни, 125 г.
Процесс приготовления
В этой начинке вы можете взять и обычный сыр, любой по своему вкусу. Вкусно получается даже с плавленым.
Лук режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле до готовности.
Добавляем к луку фарш и хорошо перемешиваем, чтобы масса не собралась комком.
Солим и перчим, добавляем любые специи по вкусу, в самом конце – мелко порезанную зелень. Снимаем с плиты остужать.
Теплый кефир, можно нагреть на плите, солим и добавляем соду.
Совет: хорошо перемешивайте соду в кефире, чтобы она равномерно разошлась.
Всыпаем частями муку и вымешиваем руками.
Муки может потребоваться чуть больше, но не забивайте массу.
Тесто должно быть мягким и не липким, можно смазать растительным маслом.
Накрываем тесто и оставляем на 30 минут на столе.
Раскатываем тесто на посыпанном мукой столе.Делим его на 6 частей или меньше, больше.
Раскатываем каждую часть в тонкую лепешку.
В фарш добавляем тертый сыр, перемешиваем.
Выкладываем начинку, формируем лепешку, прокатываем немного скалкой, чтобы убрать воздух.
Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до румяности.
Складываем стопочкой, смазывая сливочным маслом.
Лепешки получаются очень мягкими, тесто не толстое, начинка прекрасно чувствуется. Подаю в горячем и в холодном виде.
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