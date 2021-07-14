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Вместо пирожков! Вся семья подсела: лепешки на сковороде с разными начинками

Вкусные лепешки на кефире с разными начинками готовятся просто и быстро, без лишних забот. Меняя продукты для наполнения лепешек, можно каждый раз подавать новое блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 300 мл;
  • соль и сода по 1 ч.л;
  • мука, около 400 г;
  • масло сливочное.

Для приготовления начинки необходимо:

  • лук, 250 г;
  • фарш, 300 г;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • сыр сулугуни, 125 г.

Процесс приготовления

В этой начинке вы можете взять и обычный сыр, любой по своему вкусу. Вкусно получается даже с плавленым.

Лук режем мелким кубиком и обжариваем на растительном масле до готовности.

Добавляем к луку фарш и хорошо перемешиваем, чтобы масса не собралась комком.

Солим и перчим, добавляем любые специи по вкусу, в самом конце – мелко порезанную зелень. Снимаем с плиты остужать.

Теплый кефир, можно нагреть на плите, солим и добавляем соду.

Совет: хорошо перемешивайте соду в кефире, чтобы она равномерно разошлась.

Всыпаем частями муку и вымешиваем руками.

Муки может потребоваться чуть больше, но не забивайте массу.

Тесто должно быть мягким и не липким, можно смазать растительным маслом.

Накрываем тесто и оставляем на 30 минут на столе.

Раскатываем тесто на посыпанном мукой столе.

Делим его на 6 частей или меньше, больше.

Раскатываем каждую часть в тонкую лепешку.

В фарш добавляем тертый сыр, перемешиваем.

Выкладываем начинку, формируем лепешку, прокатываем немного скалкой, чтобы убрать воздух.

Вместо пирожков! Вся семья подсела: лепешки на сковороде с разными начинками

Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон до румяности.

Вместо пирожков! Вся семья подсела: лепешки на сковороде с разными начинками

Складываем стопочкой, смазывая сливочным маслом.

Вместо пирожков! Вся семья подсела: лепешки на сковороде с разными начинками

Лепешки получаются очень мягкими, тесто не толстое, начинка прекрасно чувствуется. Подаю в горячем и в холодном виде.

Вместо пирожков! Вся семья подсела: лепешки на сковороде с разными начинками

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