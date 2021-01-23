Мы в восторге от этой вкуснятины из творога. Без масла и минимум муки: сырники в духовке

Такие ароматные, нежные и не жирные сырники в духовке, любят все в моей семье. Творог у нас домашний и я часто из делаю. Рецепт нравится тем, что сырники не расплываются, остаются мягкими и пышными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

яйцо, 1 шт;

крахмал, 2 ст.л;

мука, 1.5 ст.л;

сахар, 2 ст.л;

ванилин по вкусу;

разрыхлитель, 1\3 ч.л;

соль щепотка;

кокосовая стружка.

Процесс приготовления

Творог берите любой жирности и при необходимости отожмите от жидкости. Если творог суховатый, тогда перебейте его погружным блендером.

В творог добавляем соль и сахар, ванилин по вкусу, перемешиваем.

Всыпаем муку с разрыхлителем и крахмал, перемешиваем.

Совет: если любите сладкие сырники, всыпайте больше сахара.

Масса должна хорошо держать форму. Если это плохо получается, всыпаем крахмал или муку.

Формируем сырники и обваливаем в кокосовой стружке.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем сырники.

Выпекаем около 20 минут при 180 градусах.

Подаем со сметаной, медом, любым вареньем.

Масса отлично замораживается, поэтому можете сделать сырники впрок и хранить их в морозильной камере.