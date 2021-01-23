Мы в восторге от этой вкуснятины из творога. Без масла и минимум муки: сырники в духовке

Такие ароматные, нежные и не жирные сырники в духовке, любят все в моей семье. Творог у нас домашний и я часто из делаю. Рецепт нравится тем, что сырники не расплываются, остаются мягкими и пышными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- крахмал, 2 ст.л;
- мука, 1.5 ст.л;
- сахар, 2 ст.л;
- ванилин по вкусу;
- разрыхлитель, 1\3 ч.л;
- соль щепотка;
- кокосовая стружка.
Процесс приготовления
Творог берите любой жирности и при необходимости отожмите от жидкости. Если творог суховатый, тогда перебейте его погружным блендером.
В творог добавляем соль и сахар, ванилин по вкусу, перемешиваем.
Всыпаем муку с разрыхлителем и крахмал, перемешиваем.
Совет: если любите сладкие сырники, всыпайте больше сахара.
Масса должна хорошо держать форму. Если это плохо получается, всыпаем крахмал или муку.
Формируем сырники и обваливаем в кокосовой стружке.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем сырники.
Выпекаем около 20 минут при 180 градусах.
Подаем со сметаной, медом, любым вареньем.
Масса отлично замораживается, поэтому можете сделать сырники впрок и хранить их в морозильной камере.
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