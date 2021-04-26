Пирожные Ленинградские. Воздушный, легкий, слоёно-заварной десерт. Вкусно до безобразия

Пирожные Ленинградские самые воздушные и нежные заварные пирожные.
Пирожные Ленинградские: ингредиенты
Слоёное тесто – 500 г. (пятьсот грамм)
Для заварного теста:
- Мука- 60 г. (шестьдесят грамм)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Вода – 150 мл. (сто пятьдесят грамм)
- Сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Яйцо – 1 шт. (две штуки)
Для крема Шарлот:
- Яйцо – 2 шт. (две штуки)
- Ванильный сахар – 1 пак. (один пакетик)
- Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Молоко – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
- Мягкое сливочное масло – 200 г. (двести грамм)
Рецепт приготовления:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
- В воду добавьте сахар и масло и поставьте на огонь.
- После того, как вода закипит и масло растопится, огонь выключите и быстро всыпьте муку, постоянно мешая, пока не образуется гладкий шар теста, который легко будет отходить от стенок кастрюли.
- Затем, постоянно взбивая тесто венчиком, добавьте к нему по очереди яйца.
- Тесто хорошо вымесите до тех пор, пока не получится блестящее тесто.
- Следом возьмите слоёное тесто, раскатайте в пласт и порежьте на квадратики примерно 12х12 см.
- Выложите в центр каждого квадратика столовую ложку заварного теста, загните уголки квадратиков в серединку.
- Пирожные уложите на противень, застеленный бумагой и поставьте в духовку на 30-35 минут.
Приготовление крема Шарлот:
- Налейте молоко в кастрюлю и поставьте на огонь.
- Смешайте яйца с сахаром и ванилином не взбивая.
- Когда молоко закипит, быстро влейте в него яйца, постоянно помешивая венчиком. Нагрейте молоко до 45-50 градусов. Кипятить не надо, следите, чтобы яйца не сварились и не появились комочки.
- Снимите с огня, процедите и хорошо остудите.
- Взбейте миксером масло, добавьте к нему молочно-яичную смесь и взбейте миксером на самой маленькой скорости. Через четыре минуты получится однородный крем.
- Остудите готовые пирожные и наполните кремом, сверху посыпьте сахарной пудрой.
Пирожные Ленинградские очень нежный и вкусный десерт.
Пеките на здоровье!
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