Морковно-творожный пудинг. Идеальный десерт для тех, кто следит за весом

Морковно-творожный пудинг — идеальный десерт для любителей такой выпечки.
Морковно-творожный пудинг: ингредиенты
- Творог — 0,6 кг. (шестьсот грамм)
- Морковь — 0,8 кг. (восемьсот грамм)
- Изюм — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
Способ приготовления:
- Очистите морковь и натрите на тёрке. Выложите морковь в кастрюлю, залейте небольшим количеством воды и потушите, пока морковь не станет мягкой.
- Затем духовку разогрейте до 200 градусов, возьмите форму для выпекания и выстелите её пергаментной бумагой.
- Разделите белки от желтков.
- Желтки кладите в миску и добавьте творог, перемешайте, затем добавьте морковь с изюмом и снова перемешайте.
- Белки влейте в чашу блендера и взбейте в пышную пену. Затем аккуратно введите творожную массу.
- Смесь переложите в форму для выпекания и поставьте в духовку. Пудинг необходимо выпекать 30-35 минут.
Морковно-творожный пудинг — полезный и вкусный десерт.
Пеките на здоровье!
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