Твердый сыр: больше не покупаю его в магазине, делаю сама всего за 15 минут (делюсь быстрым рецептом)

В моей семье все очень любят твердый сыр, да и я обожаю готовить разные блюда и салаты с сыром. Но сегодня в магазине хороший и вкусный сыр стоит недешево и его просто не накупишься. Нашла отличный и дешевый рецепт сыра в домашних условиях.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко жирное, 500 г;
- творог, 300 г;
- масло сливочное, 30 г;
- соль и сода по 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Конечно, молоко и творог в идеале должны быть домашними, но если нет возможности такие взять, тогда покупаем в магазине самые жирные продукты.
В кастрюле смешиваем творог и молоко, включаем средний огонь и нагреваем массу, перемешивая.
Нагреваем до того момента, пока не отделится вся сыворотка и сырная масса станет собираться в комки.
Выключаем плиту. Не доводя до кипения массу и откидываем на сито с марлей, сцеживаем сыворотку.
Совет: сыворотку не выливайте, на ней можно делать тесто для вареников, пирожков, пельменей и т.д.
Массу укладываем в кастрюлю, добавляем соль и соду, сливочное масло и нагреваем на водяной бане.
Добавляем по яйцу и вымешиваем до тех пор, пока масса не станет тянущейся. В среднем, этот процесс занимает не более 10 минут, даже меньше.
Форму смазываем растительным маслом, выкладываем сырную массу.Разравниваем и оставляем остывать. Потом накрываем и ставим в холодильник на пару часов, хотя этот этап можно и пропустить, а сразу нарезать сыр и подавать к столу.
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