Твердый сыр: больше не покупаю его в магазине, делаю сама всего за 15 минут (делюсь быстрым рецептом)

В моей семье все очень любят твердый сыр, да и я обожаю готовить разные блюда и салаты с сыром. Но сегодня в магазине хороший и вкусный сыр стоит недешево и его просто не накупишься. Нашла отличный и дешевый рецепт сыра в домашних условиях.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко жирное, 500 г;

творог, 300 г;

масло сливочное, 30 г;

соль и сода по 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Конечно, молоко и творог в идеале должны быть домашними, но если нет возможности такие взять, тогда покупаем в магазине самые жирные продукты.

В кастрюле смешиваем творог и молоко, включаем средний огонь и нагреваем массу, перемешивая.

Нагреваем до того момента, пока не отделится вся сыворотка и сырная масса станет собираться в комки.

Выключаем плиту. Не доводя до кипения массу и откидываем на сито с марлей, сцеживаем сыворотку.

Совет: сыворотку не выливайте, на ней можно делать тесто для вареников, пирожков, пельменей и т.д.

Массу укладываем в кастрюлю, добавляем соль и соду, сливочное масло и нагреваем на водяной бане.

Добавляем по яйцу и вымешиваем до тех пор, пока масса не станет тянущейся. В среднем, этот процесс занимает не более 10 минут, даже меньше.

Форму смазываем растительным маслом, выкладываем сырную массу.

Разравниваем и оставляем остывать. Потом накрываем и ставим в холодильник на пару часов, хотя этот этап можно и пропустить, а сразу нарезать сыр и подавать к столу.