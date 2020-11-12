Роскошный торт «Поцелуй Молодости» к чаю и на праздник. Можно потерять дар речи

Очень богатый по вкусу торт, с шоколадным бисквитом, безе, заварным кремом и шоколадной глазурью. Просто сделайте этот тортик и вы больше не будете покупать в магазине никаких десертов.

Для приготовления бисквита вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

сахар, 100 г;

мука, 100 г;

какао, 1 ст.л;

молоко, 50 мл;

масло растительное, 50 мл;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка.

Для приготовления заварного крема необходимо:

молоко, 400 мл;

желтки, 2 шт;

сахар, 120 г;

крахмал кукурузный, 3 ст.л;

масло сливочное, 100 г;

ванилин.

Для приготовления безе необходимо:

белки, 3 шт;

сахар, 200 г;

соль щепотка;

ванилин.

Еще потребуется шоколад для глазури.

Процесс приготовления

Отделяем белки от желтков.

Белки взбиваем с щепоткой соли, потом начинаем частями вводить сахар и взбиваем до стойкой массы.

По одному вводим желтки, взбиваем до однородности.

Просеиваем какао и муку в массу и вымешиваем лопаткой, чтобы не нарушать пышность.

Добавляем молоко и растительное масло, разрыхлитель и еще раз хорошо вымешиваем.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Запекаем при 180 градусов до готовности. Не забудьте предварительно разогреть духовку, готовность проверяем шпажкой, процесс может занять 25 минут.

Готовьте еще один такой же корж, из таких же ингредиентов.

Бисквиты остужаем и потом разрезаем на 2 коржа.

Желтки смешиваем с крахмалом, сахаром, ванилином и молоком. Взбиваем миксером до однородности, ставим на плиту и варим на небольшом огне до густоты, перемешиваем. Остужаем.

Размягчаем сливочное масло и взбиваем его до бела, смешиваем с кремом частями и взбиваем до однородности.

Для безе взбиваем белки с сахаром, солью ванилином и выпекаем около 2 часов при температуре 200 градусов. Корж потом равняем.

Формируем торт, смазывая корж кремом, корж безе кладем сверху и покрываем его растопленным шоколадом сверху и снизу.

Выкладываем сверху еще корд, смазываем кремом и поливаем шоколадом. Украшаем кусочками безе, которые остались у вас после обрезки коржа.

Отправляем торт настаиваться в холодильник на несколько часов.