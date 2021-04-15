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Часто делаю из капусты вкуснятину на сковороде – и пирог и гарнир. На самом деле очень быстро

Капустные пироги любят многие, но большинство просто не любят возни с тестом и начинкой – слишком много времени приходится стоять на кухне. Я предлагаю быстрый, альтернативный вариант – просто, вкусно и доступно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 650 г;
  • лук и морковь, по 1 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • молоко, 150 мл;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • манная крупа, 2 ст.л;
  • сыр, 90 г;
  • соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.

Пассируем овощи на растительном масле.

Капусту шинкуем и добавляем к овощам, перемешиваем.

Заливаем молоком, тушим под крышкой на небольшом огне около 7   минут.

Сыр трем на крупной терке.

В остывшую капусту добавляем все специи, зелень, сыр, яйца и перемешиваем, всыпаем манную крупу и еще раз вымешиваем.

Сковороду смазываем растительным маслом, выкладываем массу, разравниваем и накрываем крышкой.

Тушим на небольшом огне около 15 минут, при помощи тарелки переворачиваем пирог и обжариваем с другой стороны 10 минут.

Часто делаю из капусты вкуснятину на сковороде – и пирог и гарнир. На самом деле очень быстро

Подаю это вкусное блюдо горячим, но и в холодном виде, пирог ароматный и мягкий.

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