Часто делаю из капусты вкуснятину на сковороде – и пирог и гарнир. На самом деле очень быстро

Капустные пироги любят многие, но большинство просто не любят возни с тестом и начинкой – слишком много времени приходится стоять на кухне. Я предлагаю быстрый, альтернативный вариант – просто, вкусно и доступно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 650 г;
- лук и морковь, по 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- молоко, 150 мл;
- масло растительное, 3 ст.л;
- манная крупа, 2 ст.л;
- сыр, 90 г;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.
Пассируем овощи на растительном масле.
Капусту шинкуем и добавляем к овощам, перемешиваем.
Заливаем молоком, тушим под крышкой на небольшом огне около 7 минут.
Сыр трем на крупной терке.
В остывшую капусту добавляем все специи, зелень, сыр, яйца и перемешиваем, всыпаем манную крупу и еще раз вымешиваем.
Сковороду смазываем растительным маслом, выкладываем массу, разравниваем и накрываем крышкой.
Тушим на небольшом огне около 15 минут, при помощи тарелки переворачиваем пирог и обжариваем с другой стороны 10 минут.
Подаю это вкусное блюдо горячим, но и в холодном виде, пирог ароматный и мягкий.
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