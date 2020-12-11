Просто накрываю будущий ужин мокрым пергаментом и в духовку. Готовлю куриные окорочка с овощами

При помощи этого простого рецепта, вы за один заход приготовите полноценный ужин – овощи отлично подходят в качестве гарнира к самой курице. Они пропитываются ее соками и получаются очень вкусными и ароматными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

окорочка куриные, 1 кг;

сметана, 50 г;

паприка, 2 ч.л;

соль, перец, специи;

картофель, 1 кг;

капуста, 600 г;

лук, 100 г;

помидоры, 250 г или томатная паста, 2 ст.л;

морковь, 100 г;

масло растительное, 40 мл.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Укладываем их в пакет, добавляем соль и паприку, перец, любимые специи и сметану. Перемешиваем в пакете и оставляем мариноваться.

Картофель режем кубиком и выкладываем в противень.

Лук режем кубиком и обжариваем до золотистости, выкладываем к картофелю и перемешиваем.

Сверху выкладываем капусту, тонко нашинкованную и смешанную с тертой морковью и кусочками помидор. Солим и перчим по вкусу.

Выкладываем окорочка и смазываем их остатками маринада.

Накрываем противень мокрым пергаментом и запекаем при 200 градусах около 45 минут.

Убираем пергамент и допекаем еще 15 минут, чтобы мясо покрылось румяной корочкой.

Если хотите, можно еще посыпать тертым сыром и допечь еще 5 минут.

При подаче посыпаем рубленой зеленью. К такому ужину обязательно подавайте домашние соусы, аджику.