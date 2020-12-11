Просто накрываю будущий ужин мокрым пергаментом и в духовку. Готовлю куриные окорочка с овощами

При помощи этого простого рецепта, вы за один заход приготовите полноценный ужин – овощи отлично подходят в качестве гарнира к самой курице. Они пропитываются ее соками и получаются очень вкусными и ароматными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- окорочка куриные, 1 кг;
- сметана, 50 г;
- паприка, 2 ч.л;
- соль, перец, специи;
- картофель, 1 кг;
- капуста, 600 г;
- лук, 100 г;
- помидоры, 250 г или томатная паста, 2 ст.л;
- морковь, 100 г;
- масло растительное, 40 мл.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Укладываем их в пакет, добавляем соль и паприку, перец, любимые специи и сметану. Перемешиваем в пакете и оставляем мариноваться.
Картофель режем кубиком и выкладываем в противень.
Лук режем кубиком и обжариваем до золотистости, выкладываем к картофелю и перемешиваем.
Сверху выкладываем капусту, тонко нашинкованную и смешанную с тертой морковью и кусочками помидор. Солим и перчим по вкусу.
Выкладываем окорочка и смазываем их остатками маринада.
Накрываем противень мокрым пергаментом и запекаем при 200 градусах около 45 минут.
Убираем пергамент и допекаем еще 15 минут, чтобы мясо покрылось румяной корочкой.
Если хотите, можно еще посыпать тертым сыром и допечь еще 5 минут.
При подаче посыпаем рубленой зеленью. К такому ужину обязательно подавайте домашние соусы, аджику.
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