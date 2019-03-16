Селедка под сырным соусом — это невероятно вкусная закуска

Если вы любите селедку, то этот рецепт именно для вас!

Такую закуску можно приготовить как в обычный день, так и на праздничный стол. Вы и ваши гости будете просто в восторге от такой закуски!

Ингредиенты:

1 слабосоленая селедка;

1 головка репчатого лука;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ст. л. растительное масло.

Сырный соус:

100 г. сыра;

100 г. сметаны;

100 г. майонеза;

30 г. горчицы в зернах;

1 зубчик чеснока;

свежий укроп;

соль, перец черный молотый по желанию.

Также:

свежий укроп для подачи.

Подробное приготовление закуски их селедки смотрите в видео ниже.

Приятного аппетита!

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