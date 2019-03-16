Селедка под сырным соусом — это невероятно вкусная закуска

Если вы любите селедку, то этот рецепт именно для вас!
Такую закуску можно приготовить как в обычный день, так и на праздничный стол. Вы и ваши гости будете просто в восторге от такой закуски!
Ингредиенты:
- 1 слабосоленая селедка;
- 1 головка репчатого лука;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ст. л. растительное масло.
Сырный соус:
- 100 г. сыра;
- 100 г. сметаны;
- 100 г. майонеза;
- 30 г. горчицы в зернах;
- 1 зубчик чеснока;
- свежий укроп;
- соль, перец черный молотый по желанию.
Также:
- свежий укроп для подачи.
Подробное приготовление закуски их селедки смотрите в видео ниже.
Приятного аппетита!
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