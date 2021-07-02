Хрустящие огурцы на зиму без уксуса и стерилизации. Все просят рецепт

Хрустящие огурчики с дольками лимона и без уксуса получаются ароматными, вкусными, просто отличная закуска для любого праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- лимонные дольки по 1 – 2 в банку;
- перец сладкий, 1 шт;
- укроп, листья хрена;
- чеснок, по 2 зубчика в банку;
- лавровый лист по 1 шт;
- перец горошком по 5 шт;
- душистый перец по 3 шт.
Для маринада необходимо:
- вода, 1 л;
- соль, 50 г;
- сахар, 120 г;
- лимонная кислота, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Огурцы промываем. Если овощи вялые, можно залить холодной водой на несколько часов. Хвостики обрезаем с двух сторон.
В чистые банки раскладываем укроп и всю остальную зелень, специи.
Укладываем плотно огурцы, дольки лимона, чеснок, кусочки перца.
Заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем на 20 минут.
Сливаем воду и растворяем в ней соль и сахар, лимонную кислоту. Доводим до кипения, разливаем в банки, закручиваем крышками.
Переворачиваем банки и оставляем остывать.
Консервацию храним в подвале или в кладовке. Такая закуска получается просто идеальной, с легким, цитрусовым ароматом и приятной кислинкой. Огурцы подходят просто для подачи и в салаты.
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