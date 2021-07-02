Хрустящие огурцы на зиму без уксуса и стерилизации. Все просят рецепт

Хрустящие огурчики с дольками лимона и без уксуса получаются ароматными, вкусными, просто отличная закуска для любого праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

лимонные дольки по 1 – 2 в банку;

перец сладкий, 1 шт;

укроп, листья хрена;

чеснок, по 2 зубчика в банку;

лавровый лист по 1 шт;

перец горошком по 5 шт;

душистый перец по 3 шт.

Для маринада необходимо:

вода, 1 л;

соль, 50 г;

сахар, 120 г;

лимонная кислота, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Огурцы промываем. Если овощи вялые, можно залить холодной водой на несколько часов. Хвостики обрезаем с двух сторон.

В чистые банки раскладываем укроп и всю остальную зелень, специи.

Укладываем плотно огурцы, дольки лимона, чеснок, кусочки перца.

Заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем на 20 минут.

Сливаем воду и растворяем в ней соль и сахар, лимонную кислоту. Доводим до кипения, разливаем в банки, закручиваем крышками.

Переворачиваем банки и оставляем остывать.