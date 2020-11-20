Наполеон или Карпатка? Торт Кремовка для ленивых любителей торта Наполеон

Быстрый и простой, очень вкусный и ароматный польский тортик Кремовка. Если вы любите Наполеон, этот рецепт для вас. Торт получается очень большим, поэтому приглашайте гостей на чаепитие.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

слоеное тесто, 500 – 800 г;

пудра сахарная, 2 ст.л.

Для приготовления заварного крема необходимо:

молоко, 500 г;

желтки, 5 шт;

сахар, 100 г;

ванильный сахар;

соль щепотка;

крахмал кукурузный, 60 г;

масло сливочное жирное, 40 г.

Для взбитых сливок необходимо:

сливки жирные, 500 г;

ванилин;

пудра сахарная;

желатин, 5 г;

вода, 25 г.

Процесс приготовления

Сразу хочу посоветовать раскатывать коржи очень тонко. Это поможет вам легко нарезать уже готовый торт на кусочки.

Раскатываем из теста прямоугольники по размерам вашей формы.

Застилаем противень пергаментом, перекладываем тесто и делаем дырочки по всей поверхности при помощи вилки.

Посыпаем тесто пудрой.

Духовку заранее разогреваем до 220 градусов и выпекаем коржи до 20 минут – смотрите по своей духовке. Запекать нужно до румяности и если быстро темнеет, накройте пергаментом.

Для крема смешиваем миксером все ингредиенты, ставим на небольшой огонь и варим крем до загустения. Не забываем постоянно перемешивать.

Снимаем крем с плиты, вводим сливочное масло и вымешиваем до однородности. Накрываем пленкой и остужаем.

Заливаем холодной водой желатин и оставляем до набухания на 10 – 15 минут.

Топим желатин любым удобным для вас способом.

Взбиваем сливки с пудрой до стойкой массы, вводим остывший желатин и взбиваем до однородности.

На корд выкладываем крем, сверху сливки накрываем вторым коржом.

Торт ставим в холодильник на 8 часов.

Я режу такой торт ножом с зубчиками.

Подробный ВИДЕО РЕЦЕПТ: