Нежный салат «Изабелла». Рецепт, которому нет равных

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Еще один слоеный салат Изабелла — один из моих любимых салатов. Согласитесь, что курица с грибами очень хорошо сочетаются, и от такого салата невозможно оторваться.
Этот супер вкусный салат готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- окорочок копченый — 2 штуки;
- шампиньоны — 500 грамм;
- яйца — 5 штук;
- огурцы маринованные — 3 штуки;
- лук — 2 штуки;
- морковь по-корейски — 100 грамм.
Салат Изабелла. Пошаговый рецепт
- Вареные яйца и курицу нужно нарезать мелкой соломкой.
- Лук покрошить кубиком, грибы тоже и обжарить на масле растительном.
- И уже выкладываем салат. Салат состоит из слоев промазанных майонезом. Сначала выложите курицу, затем слой грибов с луком, следующий слой яйца и огурцы.
- Сверху выложите морковкой по-корейски.
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