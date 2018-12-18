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Нежный салат «Изабелла». Рецепт, которому нет равных

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Нежный салат «Изабелла». Рецепт, которому нет равных

Еще один слоеный салат Изабелла — один из моих любимых салатов. Согласитесь, что курица с грибами очень хорошо сочетаются, и от такого салата невозможно оторваться.

Этот супер вкусный салат готовится очень быстро.

Ингредиенты:

  • окорочок копченый — 2 штуки;
  • шампиньоны — 500 грамм;
  • яйца — 5 штук;
  • огурцы маринованные — 3 штуки;
  • лук — 2 штуки;
  • морковь по-корейски — 100 грамм.

Салат Изабелла. Пошаговый рецепт

  1. Вареные яйца и курицу нужно нарезать мелкой соломкой.
  2. Лук покрошить кубиком, грибы тоже и обжарить на масле растительном.
  3. И уже выкладываем салат. Салат состоит из слоев промазанных майонезом. Сначала выложите курицу, затем слой грибов с луком, следующий слой яйца и огурцы.
  4. Сверху выложите морковкой по-корейски.

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