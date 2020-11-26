Самый вкусный рецепт отбивных в духовке из любого мяса. Мясо тает во рту

Всем знаком классический рецепт куриных отбивных с ананасами. Но в этом рецепте, вкус блюда будет несколько иным из-за оригинального соуса, который делает любое мясо, хоть куриное, хоть свинину, сочным и мягким.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 700 г;
- соль, перец;
- ананасы консервированные, 1 банка;
- сыр, 100 г.
Для приготовления соуса необходимо:
- ананасовый сок, 1 – 2 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- сметана или майонез, 2 ст.л;
- мука, 1 ст.л;
- соль, специи.
Процесс приготовления
Мясо промываем, просушиваем. Режем на ломти и отбиваем. Солим. Перчим и посыпаем любимыми специями.
Форму для запекания смазываем растительным маслом.
Выкладываем в форму мясо, присыпаем мукой.
Ананасовые колечки режем на кусочки и выкладываем их поверх мяса.
Для соуса смешиваем яйцо с майонезом или сметаной, мукой. Перемешиваем венчиком до полной однородности.
Немного вливаем сироп от ананасов, перемешиваем.
Поливаем соусом мясо, посыпаем сыр, тертый на мелкой терке.
Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем около 25 минут до румяности.
Подаю такие отбивные с любыми гарнирами и салатами, как на каждый день, так и готовлю на праздничный стол.
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