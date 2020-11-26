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Самый вкусный рецепт отбивных в духовке из любого мяса. Мясо тает во рту

Всем знаком классический рецепт куриных отбивных с ананасами. Но в этом рецепте, вкус блюда будет несколько иным из-за оригинального соуса, который делает любое мясо, хоть куриное, хоть свинину, сочным и мягким.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 700 г;
  • соль, перец;
  • ананасы консервированные, 1 банка;
  • сыр, 100 г.

Для приготовления соуса необходимо:

  • ананасовый сок, 1 – 2 ст.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • сметана или майонез, 2 ст.л;
  • мука, 1 ст.л;
  • соль, специи.

Процесс приготовления

Мясо промываем, просушиваем. Режем на ломти и отбиваем. Солим. Перчим и посыпаем любимыми специями.

Форму для запекания смазываем растительным маслом.

Выкладываем в форму мясо, присыпаем мукой.

Ананасовые колечки режем на кусочки и выкладываем их поверх мяса.

Для соуса смешиваем яйцо с майонезом или сметаной, мукой. Перемешиваем венчиком до полной однородности.

Немного вливаем сироп от ананасов, перемешиваем.

Поливаем соусом мясо, посыпаем сыр, тертый на мелкой терке.

Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем около 25 минут до румяности.

Самый вкусный рецепт отбивных в духовке из любого мяса. Мясо тает во рту

Подаю такие отбивные с любыми гарнирами и салатами, как на каждый день, так и готовлю на праздничный стол.

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