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Яблочные пирожки-пончки. Кладу яблоки в кипящее масло и получаю ароматное объедение

Яблочные пирожки-пончики понравятся всем родным и друзьям. Получается простой и быстрый завтрак к чаю.

Яблочные пирожки-пончики: ингредиенты

Яблочные пирожки-пончки

  1. Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Яблоки — 2-3 шт. (две-три штуки)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  6. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Щепотка соли

Пошаговое приготовление:

  • Смешайте кефир со сметаной.
  • Следом добавьте яйца и сахар, щепотку соли и перемешайте.
  • Просейте муку и смешайте с разрыхлителем.
  • В жидкую основу засыпьте муку и вымесите тесто, должна получиться масса, похожая на густую сметану.
  • Очистите яблоки от кожуры и порежьте кусочками.
  • Затем смешайте яблочные кусочки с тестом.
  • Растительное масло в большом количестве разогрейте и чайной ложкой выкладывайте тесто с кусочками яблок. Обжарьте со всех сторон, выложите на бумажные полотенца и потом сложите на блюдо.
  • Посыпьте сахарной пудрой.

Яблочные пирожки-пончики просто растают у Вас во рту.

Яблочные пирожки-пончки. Кладу яблоки в кипящее масло и получаю ароматное объедение 2

Приятного аппетита!

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