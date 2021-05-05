Яблочные пирожки-пончки. Кладу яблоки в кипящее масло и получаю ароматное объедение

Яблочные пирожки-пончики понравятся всем родным и друзьям. Получается простой и быстрый завтрак к чаю.
Яблочные пирожки-пончики: ингредиенты
- Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
- Яблоки — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Щепотка соли
Пошаговое приготовление:
- Смешайте кефир со сметаной.
- Следом добавьте яйца и сахар, щепотку соли и перемешайте.
- Просейте муку и смешайте с разрыхлителем.
- В жидкую основу засыпьте муку и вымесите тесто, должна получиться масса, похожая на густую сметану.
- Очистите яблоки от кожуры и порежьте кусочками.
- Затем смешайте яблочные кусочки с тестом.
- Растительное масло в большом количестве разогрейте и чайной ложкой выкладывайте тесто с кусочками яблок. Обжарьте со всех сторон, выложите на бумажные полотенца и потом сложите на блюдо.
- Посыпьте сахарной пудрой.
Яблочные пирожки-пончики просто растают у Вас во рту.
Приятного аппетита!
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