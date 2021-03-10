Тесто для вафель: 4 универсальных рецепта для отличного результата

Тесто для вафель невероятно нежное, вкусное. Мне они напоминают вкус детства. А то, что идет с детства — всегда самое вкусное и любимое. Убедитесь, что приготовить тесто вовсе не сложно!
Тесто для вафель: ингредиенты для хрустящих вафель
- 250 (двести пятьдесят) гр — маргарина
- 350 (триста пятьдесят) гр — сахара
- 6 (шесть) шт — куриных яиц
- 1 (один) пакетик — ванильного сахара
- соль по вкусу
- 500 (пятьсот) гр — картофельного крахмала (учтите, очень важный момент — другой крахмал ни в коем случае не использовать. Только картофельный!)
Рецепт приготовления:
- Итак. Тесто для хрустящих вафель. Маргарин взбейте до устойчивой пены. И потихоньку добавляя к нему остальные ингредиенты. Дайте тесту постоять, обязательно минут пятнадцать. Затем примитесь за приготовление самих вафель.
Ингредиенты для вафель на соде:
- 2 (две) шт — яиц
- 1/4 л — молока
- 40 (сорок) гр — сахара
- соль по вкусу
- 180 (сто восемьдесят) гр — муки
- 1/4 ч. ложки — соды
- лимонная цедра на острие ножа
Рецепт приготовления:
- Желтки, молоко, сахар и цедру тщательно перемешайте
- Добавьте муку смешанную с содой
- После чего добавьте круто взбитые белки. Еще раз массу перемешайте и начните выпекать вафли! Получается невероятно вкусное тесто для вафель!
Ингредиенты для песочных вафель:
- 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
- 175 (сто семьдесят пять) гр — муки
- соль по вкусу
- 4 (четыре) ст. ложки — коньяка
- 4 (четыре) шт — яиц
- 100 (сто) гр — маргарина
Рецепт приготовления:
- До образования пены взбивайте яйца и сахар
- Добавьте муку, соль, коньяк и растопленный маргарин. Замесите тесто и приступайте к приготовлению вафель! На здоровье!
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