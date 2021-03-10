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Тесто для вафель: 4 универсальных рецепта для отличного результата

Тесто для вафель невероятно нежное, вкусное. Мне они напоминают вкус детства. А то, что идет с детства — всегда самое вкусное и любимое. Убедитесь, что приготовить тесто вовсе не сложно!

Тесто для вафель

Тесто для вафель: ингредиенты для хрустящих вафель

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — маргарина
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — сахара
  3. 6 (шесть) шт — куриных яиц
  4. 1 (один) пакетик — ванильного сахара
  5. соль по вкусу
  6. 500 (пятьсот) гр — картофельного крахмала (учтите, очень важный момент — другой крахмал ни в коем случае не использовать. Только картофельный!)

Рецепт приготовления:

  • Итак. Тесто для хрустящих вафель. Маргарин взбейте до устойчивой пены. И потихоньку добавляя к нему остальные ингредиенты. Дайте тесту постоять, обязательно минут пятнадцать. Затем примитесь за приготовление самих вафель.

Ингредиенты для вафель на соде:

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 1/4 л — молока
  3. 40 (сорок) гр — сахара
  4. соль по вкусу
  5. 180 (сто восемьдесят) гр — муки
  6. 1/4 ч. ложки — соды
  7. лимонная цедра на острие ножа

Рецепт приготовления:

  • Желтки, молоко, сахар и цедру тщательно перемешайте
  • Добавьте муку смешанную с содой
  • После чего добавьте круто взбитые белки. Еще раз массу перемешайте и начните выпекать вафли! Получается невероятно вкусное тесто для вафель!

Ингредиенты для песочных вафель:

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
  2. 175 (сто семьдесят пять) гр — муки
  3. соль по вкусу
  4. 4 (четыре) ст. ложки — коньяка
  5. 4 (четыре) шт — яиц
  6. 100 (сто) гр — маргарина

Рецепт приготовления:

  • До образования пены взбивайте яйца и сахар
  • Добавьте муку, соль, коньяк и растопленный маргарин. Замесите тесто и приступайте к приготовлению вафель! На здоровье!
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