Тесто для вафель: 4 универсальных рецепта для отличного результата

Тесто для вафель невероятно нежное, вкусное. Мне они напоминают вкус детства. А то, что идет с детства — всегда самое вкусное и любимое. Убедитесь, что приготовить тесто вовсе не сложно!

Тесто для вафель: ингредиенты для хрустящих вафель

250 (двести пятьдесят) гр — маргарина 350 (триста пятьдесят) гр — сахара 6 (шесть) шт — куриных яиц 1 (один) пакетик — ванильного сахара соль по вкусу 500 (пятьсот) гр — картофельного крахмала (учтите, очень важный момент — другой крахмал ни в коем случае не использовать. Только картофельный!)

Рецепт приготовления:

Итак. Тесто для хрустящих вафель. Маргарин взбейте до устойчивой пены. И потихоньку добавляя к нему остальные ингредиенты. Дайте тесту постоять, обязательно минут пятнадцать. Затем примитесь за приготовление самих вафель.

Ингредиенты для вафель на соде:

2 (две) шт — яиц 1/4 л — молока 40 (сорок) гр — сахара соль по вкусу 180 (сто восемьдесят) гр — муки 1/4 ч. ложки — соды лимонная цедра на острие ножа

Рецепт приготовления:

Желтки, молоко, сахар и цедру тщательно перемешайте

Добавьте муку смешанную с содой

После чего добавьте круто взбитые белки. Еще раз массу перемешайте и начните выпекать вафли! Получается невероятно вкусное тесто для вафель!

Ингредиенты для песочных вафель:

150 (сто пятьдесят) гр — сахара 175 (сто семьдесят пять) гр — муки соль по вкусу 4 (четыре) ст. ложки — коньяка 4 (четыре) шт — яиц 100 (сто) гр — маргарина

Рецепт приготовления: