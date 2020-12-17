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Торт Сникерс. Вкуснее и мягче настоящего Сникерса

Сегодня у нас Торт Сникерс. Вкуснее и мягче настоящего Сникерса.

Торт Сникерс. Вкуснее и мягче настоящего Сникерса

Торт сникерс ингредиенты

Торт сникерс. Тесто

  • яйца — 4 шт.
  • сахар — 2 стакана (400 гр)
  • сметана — 350‐400 гр
  • сода — 2 чайные ложки
  • сливочное масло — 100 гр
  • подсолнечное масло — 6 ст. ложек
  • какао — 4 ст. ложки
  • мука — 3 стакана (600 гр)

Торт сникерс. Крем

  • сахарная пудра — 1 стакан
  • яичные желтки — 2 шт.
  • сливочное масло — 250 гр.
  • какао — 2 ст. ложки
  • ванилин — 1 щепотка.

Торт сникерс. Начинка

  • вареное сгущенное молоко — 2 банки
  • арахис — 0,5 кг.

Торт сникерс. Глазурь

  • молоко — 10 ст. л.
  • какао — 3 ст. л.
  • сахар — 3 ст. л.
  • сливочное масло — 50 гр.

Торт Сникерс. Вкуснее и мягче настоящего Сникерса

Торт сникерс Приготовление

  • Начнем с обжаривания арахиса
  • Нам необходимо полкило арахиса, обжарим его в микроволновой печи или на сковороде, измельчим и отложим в сторону
  • Положите в тару две банки вареного сгущенного молока
  • Добавьте к сгущенке измельченный арахис
  • Можете оставить немного арахиса для украшения
  • Перемешайте массу и отложите
  • Для приготовления теста разбейте 4 яйца и взбейте миксером
  • В процессе взбивания, постепенно добавьте 2 стакана сахара
  • Добавьте 350-400 гр. сметаны
  • Предварительно сметану следует погасить 2 чайными ложками соды и только потом добавить в тесто
  • Продолжаем взбивать
  • 100 гр размягченого сливочного масла комнатной температуры добавьте в тесто и не переставайте взбивать
  • 6 столовых ложек подсолнечного масла добавляем к массе։ они придадут тесту дополнительную мягкость
  • Смешайте 3 стакана муки с какао и постепенно добавьте в тесто, обязательно пропуская через сито
  • Получим тесто такой густоты

Торт Сникерс. Вкуснее и мягче настоящего Сникерса

  • Разделите тесто на две части и по отдельности отправьте в духовку, нагретую до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева.
    Достаточно 15-20 минут
  • На противень для начала распределим первую часть, а затем отправим печься второй слой
  • Снимаем из духовки
  • Переверните на кальку или другую подходящую поверхность, снимите прилипшую кальку и с теста и отложите листы охлаждаться
  • Приступим к приготовление оригинального, вкусного крема для торта сникерс
  • Отделим два яичных желтка
  • Желтки необходимо нагревать на водяной бане вместе со стаканом сахарной пудры, постоянно помешивая до полного растворения компонентов
  • В этом случае очень важно качество сахарной пудры, лучше использовать покупную, а не приготовленную в домашних условиях
  • Отложим в сторону, чтобы немного остыло
  • Далее 250 граммов размягченного сливочного масла необходимо взбить миксером
  • Добавьте 2 ст. ложки какао
  • К какао и сливочному маслу добавьте массу из желтка и сахарной пудры
  • Также добавьте щепотку ванилина
  • Уже все готово. Приступим к сборке торта сникерс
  • Первый слой, естественно, это первый лист теста
  • Смажьте его частью крема
  • Поверх добавьте массу из вареного сгущенного молока и арахиса
  • Следующим слоем опят должен быть крем. Чтобы легко справиться, лучше намазать его на второй лист и ловко перевернув его, закрыть первый
  • Сверху опять покройте тонким слоем крема
  • Обсыпьте рубленым арахисом
  • А теперь приготовим глазурь специально для торта сникерс
  • Добавьте к 10 ст. ложкам молока 50 гр. сливочного масла
  • 3 столовые ложки какао

Торт Сникерс. Вкуснее и мягче настоящего Сникерса

  • 3 столовые ложки сахара
  • Поставим готовиться на слабый огонь, постоянно помешивая
  • Оставим немного остыть и обильно нанесем глазурь на торт
  • Полюбуемся, порежем на кусочки, попробуем и насладимся

Приятного аппетита!

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