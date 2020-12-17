Сегодня у нас Торт Сникерс. Вкуснее и мягче настоящего Сникерса.
Торт сникерс ингредиенты
Торт сникерс. Тесто
- яйца — 4 шт.
- сахар — 2 стакана (400 гр)
- сметана — 350‐400 гр
- сода — 2 чайные ложки
- сливочное масло — 100 гр
- подсолнечное масло — 6 ст. ложек
- какао — 4 ст. ложки
- мука — 3 стакана (600 гр)
Торт сникерс. Крем
- сахарная пудра — 1 стакан
- яичные желтки — 2 шт.
- сливочное масло — 250 гр.
- какао — 2 ст. ложки
- ванилин — 1 щепотка.
Торт сникерс. Начинка
- вареное сгущенное молоко — 2 банки
- арахис — 0,5 кг.
Торт сникерс. Глазурь
- молоко — 10 ст. л.
- какао — 3 ст. л.
- сахар — 3 ст. л.
- сливочное масло — 50 гр.
Торт сникерс Приготовление
- Начнем с обжаривания арахиса
- Нам необходимо полкило арахиса, обжарим его в микроволновой печи или на сковороде, измельчим и отложим в сторону
- Положите в тару две банки вареного сгущенного молока
- Добавьте к сгущенке измельченный арахис
- Можете оставить немного арахиса для украшения
- Перемешайте массу и отложите
- Для приготовления теста разбейте 4 яйца и взбейте миксером
- В процессе взбивания, постепенно добавьте 2 стакана сахара
- Добавьте 350-400 гр. сметаны
- Предварительно сметану следует погасить 2 чайными ложками соды и только потом добавить в тесто
- Продолжаем взбивать
- 100 гр размягченого сливочного масла комнатной температуры добавьте в тесто и не переставайте взбивать
- 6 столовых ложек подсолнечного масла добавляем к массе։ они придадут тесту дополнительную мягкость
- Смешайте 3 стакана муки с какао и постепенно добавьте в тесто, обязательно пропуская через сито
- Получим тесто такой густоты
- Разделите тесто на две части и по отдельности отправьте в духовку, нагретую до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Достаточно 15-20 минут
- На противень для начала распределим первую часть, а затем отправим печься второй слой
- Снимаем из духовки
- Переверните на кальку или другую подходящую поверхность, снимите прилипшую кальку и с теста и отложите листы охлаждаться
- Приступим к приготовление оригинального, вкусного крема для торта сникерс
- Отделим два яичных желтка
- Желтки необходимо нагревать на водяной бане вместе со стаканом сахарной пудры, постоянно помешивая до полного растворения компонентов
- В этом случае очень важно качество сахарной пудры, лучше использовать покупную, а не приготовленную в домашних условиях
- Отложим в сторону, чтобы немного остыло
- Далее 250 граммов размягченного сливочного масла необходимо взбить миксером
- Добавьте 2 ст. ложки какао
- К какао и сливочному маслу добавьте массу из желтка и сахарной пудры
- Также добавьте щепотку ванилина
- Уже все готово. Приступим к сборке торта сникерс
- Первый слой, естественно, это первый лист теста
- Смажьте его частью крема
- Поверх добавьте массу из вареного сгущенного молока и арахиса
- Следующим слоем опят должен быть крем. Чтобы легко справиться, лучше намазать его на второй лист и ловко перевернув его, закрыть первый
- Сверху опять покройте тонким слоем крема
- Обсыпьте рубленым арахисом
- А теперь приготовим глазурь специально для торта сникерс
- Добавьте к 10 ст. ложкам молока 50 гр. сливочного масла
- 3 столовые ложки какао
- 3 столовые ложки сахара
- Поставим готовиться на слабый огонь, постоянно помешивая
- Оставим немного остыть и обильно нанесем глазурь на торт
- Полюбуемся, порежем на кусочки, попробуем и насладимся
Приятного аппетита!
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