Салат Минутка с грибами: всего 4 ингредиента! Готовим Новогоднее меню

Пора уже собирать копилку новогодних рецептов. Предлагаю вам попробовать вот такой простой, но очень вкусный и сытный салатик из грибочков, кукурузы ветчины и сыра. Не прогадаете и точно сделаете на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- шампиньоны, опята, маслята маринованные, 200 г;
- ветчина, 100 г;
- кукуруза консервированная, 150 г;
- сыр, 100 г.
Для приготовления заправки необходимо:
- сметана или йогурт, 2 ст.л;
- горчица, 1 ч.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Маринованные грибы берите любые или быстро сделайте шампиньоны (промаринуйте 5 минут, один из самых быстрых и вкусных рецептов).
Также сметану ил йогурт можно заменить майонезом.
Сыр и ветчину режем небольшим кубиком, смешиваем с кукурузой
Грибы промываем от слизи под проточной водой и измельчаем, если они у вас большие.
Добавляем грибы в салат.
Заправляем майонезом, горчицей, солью и перцем. Или заправляйте сметаной (натуральным йогуртом).
Перемешиваем и подаем к столу.
Такой салатик прекрасно подходит к самым разным гарнирам и закускам.
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