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Салат Минутка с грибами: всего 4 ингредиента! Готовим Новогоднее меню

Пора уже собирать копилку новогодних рецептов. Предлагаю вам попробовать вот такой простой, но очень вкусный и сытный салатик из грибочков, кукурузы ветчины и сыра. Не прогадаете и точно сделаете на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • шампиньоны, опята, маслята маринованные, 200 г;
  • ветчина, 100 г;
  • кукуруза консервированная, 150 г;
  • сыр, 100 г.

Для приготовления заправки необходимо:

  • сметана или йогурт, 2 ст.л;
  • горчица, 1 ч.л;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Маринованные грибы берите любые или быстро сделайте шампиньоны (промаринуйте 5 минут, один из самых быстрых и вкусных рецептов).

Также сметану ил йогурт можно заменить майонезом.

Сыр и ветчину режем небольшим кубиком, смешиваем с кукурузой

Грибы промываем от слизи под проточной водой и измельчаем, если они у вас большие.

Добавляем грибы в салат.

Заправляем майонезом, горчицей, солью и перцем. Или заправляйте сметаной (натуральным йогуртом).

Перемешиваем и подаем к столу.

Такой салатик прекрасно подходит к самым разным гарнирам и закускам.

Салат Минутка с грибами: всего 4 ингредиента! Готовим Новогоднее меню

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