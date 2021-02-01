Многие забыли о таком вкусном печенье! Рогалики с маком

Одно время этот простой рецепт был очень популярен у любителей кулинарить. Но сегодня, когда есть масса новых вариантов сдобы, многие просто забыли о таком вкусном печенье с маковой начинкой. Но в моей семье его очень любят и не променяют ни на какие модные рецепты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сметана жирная, 100 г;

маргарин, 200 г;

дрожжи сухие, 7 г;

мука, 350 г.

Для приготовления начинки необходимо:

мак, 100 г;

сахар, 2 – 3 ст.л;

вода, 3 – 4 ст.л.

Процесс приготовления

Маковую начинку вы можете еще смешать с измельченными сухофруктами и орехами или вообще заменить мак на разные сухофрукты с сахаром или медом.

Муку просеиваем и смешиваем с солью и дрожжами.

Совет: сухие дрожжи вы можете заменить на живые – достаточно 25 г. Смешайте со сметаной и потом добавьте в муку.

Добавляем мягкий маргарин и перетираем с мукой до крошки.

Добавляем сметану и вымешиваем тесто. Масса будет податливой и мягкой.

Тесто долго не вымешивайте и если возьмете кусочек и можете его спокойно раскатать на столе до тонкого состояния и потом легко скатаете – тесто готово и вымешивать больше не нужно. Если тесто очень липкое, просто добавляем еще муку. Накрываем и оставляем на 30 минут на столе.

Мак запариваем кипятком, оставляем набухать на 5 – 10 минут.

Измельчаем погружным блендером вместе с сахаром.

Тесто режем на куски – так проще раскатывать.

Каждый кусок раскатываем в тонкую лепешку, режем ее на сегменты-треугольники и выкладываем на широкую часть начинку.

Скручиваем рогалики.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем рогалики – оставляем расстояние, они будут немного подниматься.

Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов от 15 до 20 минут.

Остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой и подаем.