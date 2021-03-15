Жареные караси. Как приготовить обычных карасей так, чтобы было вкуснее в 10 раз. Секреты бывалого рыбака

Жареные караси — готовим по необычному рецепту, о котором мне рассказал один старый рыбак! И по данному рецепту, вкуснее всего получаются именно карасики!

Жареные караси: ингредиенты

растительное масло для обжаривания панировочные сухари черный перец красный перец соль мука караси

Рецепт приготовления: