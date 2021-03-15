Жареные караси. Как приготовить обычных карасей так, чтобы было вкуснее в 10 раз. Секреты бывалого рыбака

Жареные караси — готовим по необычному рецепту, о котором мне рассказал один старый рыбак! И по данному рецепту, вкуснее всего получаются именно карасики!
Жареные караси: ингредиенты
- растительное масло для обжаривания
- панировочные сухари
- черный перец
- красный перец
- соль
- мука
- караси
Рецепт приготовления:
- Сначала карасей необходимо подготовить к термической обработке. Для этого очистите чешую, выпотрошите брюшко и обязательно удалите жабры. Затем крупных карасей следует разрезать, а карасиков небольшого размера можно оставить целиком, но сделать на них надрезы, для того, чтобы мелкие косточки хорошо прожарились, чтобы они не чувствовались
- Приступим к панировочной смеси. В этом тоже нет никаких сложностей. Нужно смешать : вышеперечисленные ингредиенты, кроме растительного масла и карасей соответственно. Значит, муку и сухари в пропорции 50 на 50. Остальное все по вкусу
- Приступим к жарке карасей. Для этого в сковороду влейте масло подсолнечное и дождитесь, чтобы оно раскалилось
- Масла не жалейте, чем его больше, тем вкуснее получится корочка у жареной рыбы. Но не стоит торопиться выкладывать кусочки рыбы панировке. Сначала в сковороду следует отправить несколько зубчиков чеснока — очищенных и придавленных тыльной стороной ножа
- И только после этого, смело отправляйте на сковороду наши кусочки рыбы, которые вы уже запанировали. Вот в этом и заключается фишка рецепта, что сначала мы отправляем в раскаленное масло чеснок. Так, жареные караси впитают весь аромат чеснока. И таким образом, рыбка получится в разы вкуснее! Воспользуйтесь этим методом обязательно!
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