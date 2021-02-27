Курицу запекаю в таком классном маринаде. Получается обалденно вкусные куриные ножки в духовке

Это мясное блюдо получается очень сочным, ароматным и мягким, с чесночным вкусом. Можно брать любые части курицы или другое мясо. Главное, это хорошо все промариновать и тогда мясо будет нежным и пикантным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные голени, 1 кг;
- кетчуп (соус томатный), и соевый соус по 3 ст.л;
- чеснок, около 8 зубчиков;
- паприка копченая, 1 ч.л;
- перец и специи;
- масло сливочное топленое, 20 г.
Процесс приготовления
Голени промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Чеснок режем на 2 части и убираем сердцевину, чтобы она не давала горечь.
Делаем надрезы в голени и укладываем внутрь дольки чеснока. Чеснок берите по вкусу.
Для маринада смешиваем соевый соус с кетчупом или томатным соусом, паприкой, перцем и специями по вашему вкусу. Вливаем и растопленное сливочное масло.
Совет: не заменяйте сливочное растительным, так мясо будет с ярким сливочным вкусом.
Маринуем чем дольше, тем лучше, но не меньше нескольких часов.
Разогреваем духовку до 200 градусов.
Мясо выкладываем в форму и смазываем маринадом.
Запекаем около 30 – 40 минутах, время зависит от размеров мяса. Через 20 минут переверните мясо.
Подаю такое блюдо с картофельным пюре, отварным рисом, салатами из свежих овощей или маринованными овощами.
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