Курицу запекаю в таком классном маринаде. Получается обалденно вкусные куриные ножки в духовке

Это мясное блюдо получается очень сочным, ароматным и мягким, с чесночным вкусом. Можно брать любые части курицы или другое мясо. Главное, это хорошо все промариновать и тогда мясо будет нежным и пикантным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные голени, 1 кг;

кетчуп (соус томатный), и соевый соус по 3 ст.л;

чеснок, около 8 зубчиков;

паприка копченая, 1 ч.л;

перец и специи;

масло сливочное топленое, 20 г.

Процесс приготовления

Голени промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Чеснок режем на 2 части и убираем сердцевину, чтобы она не давала горечь.

Делаем надрезы в голени и укладываем внутрь дольки чеснока. Чеснок берите по вкусу.

Для маринада смешиваем соевый соус с кетчупом или томатным соусом, паприкой, перцем и специями по вашему вкусу. Вливаем и растопленное сливочное масло.

Совет: не заменяйте сливочное растительным, так мясо будет с ярким сливочным вкусом.

Маринуем чем дольше, тем лучше, но не меньше нескольких часов.

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Мясо выкладываем в форму и смазываем маринадом.

Запекаем около 30 – 40 минутах, время зависит от размеров мяса. Через 20 минут переверните мясо.

Подаю такое блюдо с картофельным пюре, отварным рисом, салатами из свежих овощей или маринованными овощами.