Торт из фарша: оригинальное блюдо из обычных продуктов

Торт из фарша! Хотите попробовать оригинальное блюдо? Из обычных продуктов можно приготовить торт из фарша и овощей.
Торт из фарша: приготовление
- Замочить в молоке один батон хлеба, затем достать и отжать его. Мелко порезать очищенный лук.
- В мясной фарш добавить отжатый батон, порезанный лук, яйцо и хорошенько перемешать. Посолить и поперчить.
- Из вымытого перца извлечь плодоножку и семена, мелко нарезать.
- Фарш разделить на две половины.
- На противень положить кальку. Сверху разложить одну часть фарша в форме кольца (как кекс). Разровнять края.
- Поверх кольца положить кукурузу и перец. Сверху выложить вторую часть фарша, сохраняя нужную форму.
- Разогреть духовку до 200°С, поместить туда торт и печь его полчаса. Чтобы торт покрылся румяной корочкой нужно перед тем, как положить в духовку смазать яйцом. Открыть духовку. Достать торт, натереть на него сыр и поместить обратно в духовку еще минут на пять.
- Достать торт, украсить оставшейся кукурузой, укропом и кусочками перца.
- Хорошо подавать с рисом, который можно выложить в центре кольца горочкой. Украсить его укропом и любыми овощами.
Торт из фарша: ингредиенты
- мясной фарш – ½ кг
- черствый хлеб – 1 булка
- молоко – полстакана
- лук – 1 головка
- яйцо – 1 шт.
- соль – 25 мг
- перец – по вкусу
- консервированная кукуруза – полбанки
- сыр – 50 г
- укроп, любые овощи – для украшения
Торт из фарша: готов!
Приятного аппетита!
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