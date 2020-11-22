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Торт из фарша: оригинальное блюдо из обычных продуктов

Торт из фарша! Хотите попробовать оригинальное блюдо? Из обычных продуктов можно приготовить торт из фарша и овощей.

Торт из фарша: приготовление

Торт из фарша

  • Замочить в молоке один батон хлеба, затем достать и отжать его. Мелко порезать очищенный лук.
  • В мясной фарш добавить отжатый батон, порезанный лук, яйцо и хорошенько перемешать. Посолить и поперчить.
  • Из вымытого перца извлечь плодоножку и семена, мелко нарезать.
  • Фарш разделить на две половины.
  • На противень положить кальку. Сверху разложить одну часть фарша в форме кольца (как кекс). Разровнять края.
  • Поверх кольца положить кукурузу и перец. Сверху выложить вторую часть фарша, сохраняя нужную форму.
  • Разогреть духовку до 200°С, поместить туда торт и печь его полчаса. Чтобы торт покрылся румяной корочкой нужно перед тем, как положить в духовку смазать яйцом. Открыть духовку. Достать торт, натереть на него сыр и поместить обратно в духовку еще минут на пять.
  • Достать торт, украсить оставшейся кукурузой, укропом и кусочками перца.
  • Хорошо подавать с рисом, который можно выложить в центре кольца горочкой. Украсить его укропом и любыми овощами.

Торт из фарша: оригинальное блюдо из обычных продуктов

Торт из фарша: ингредиенты

  • мясной фарш – ½ кг
  • черствый хлеб – 1 булка
  • молоко – полстакана
  • лук – 1 головка
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 25 мг
  • перец – по вкусу
  • консервированная кукуруза – полбанки
  • сыр – 50 г
  • укроп, любые овощи – для украшения

Торт из фарша: готов!

Приятного аппетита!

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