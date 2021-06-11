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Баллотин — куриный рулет по-французски

Баллотин — пришёл к нам из самой Франции. Название блюда происходит от французского слова balle, что в данном контексте означает упаковка. На самом деле Баллотином называется фаршированная курочка, очищенная от косточек

. Это блюдо знаменито по всей Европе.

Вот недавно мне попался рецепт одной моей подружки, которая некоторое время жила и училась во Франции. Ну я решила поделиться.

Не пропадать же такому добру.

Баллотин: ингредиенты

  • Одна курица
  • Один пучок свежего шпината
  • Чеснок
  • Два ломтика хлеба
  • Сто граммов твёрдого сыра
  • Одна столовая ложка оливкового масла
  • Одна чайная ложка подсолнечного масла
  • Двадцать граммов сливочного масла
  • Один два мускатных ореха
  • Соль
  • Белый перец

Баллотин

Готовим блюдо Баллотин по-французски:

  • Пожалуй, начнём сразу с того, что разогретую сковороду сбрызгиваем несколькими каплями подсолнечного масла.
  • Приправляем чесночком, а именно зубчик чеснока мелко нарезаем острым ножом и добавляем в сковороду.
  • Перемешиваем деревянной ложкой.
  • Хорошо промываем шпинат.
  • Затем просто-напросто руками разламываем пучок примерно на три части и распределяем по сковороде.
  • Шпинат оставляем тушиться.
  • Солим.
  • На мелкой тёрке натираем прямо в шпинат немножечко мускатного ореха.
  • Добавляем щепотку белого перца.
  • Когда шпинат уменьшиться в размерах, перекладываем его на плоскую тарелку, чтобы он быстрее остыл.
  • Теперь приступаем к обработке курицы.
  • Отрезаем краешки крылышек.
  • В шейной части оттягиваем кожу и нащупываем ключицу.
  • Удаляем косточку из мяса.
  • Шейную часть можно отрезать.
  • Затем острым ножом вырезаем плечевой хрящик.
  • Делаем надрез по линии позвоночника.
  • Удаляем также бедренные суставы.
  • Теперь нужно приложить немного силы и удалить позвоночник.
  • Можно сделать надрезы острым ножом.
  • Теперь раскладываем курочку на доске и удаляем оставшиеся косточки, обрезая сухожилия.
  • Ну вот, наконец-то куриное мясо готово.
  • На косточках останется мясо, но это не беда.
  • Их можно использовать для приготовления соуса.
  • Теперь положим курочку на доску кожицей вниз.
  • На мясо раскладываем тушёный шпинат.
  • Распределяем равномерно.
  • Нарезаем сыр примерно сантиметровыми кубиками.
  • Точно такими же кубиками нарезаем два ломтика хлеба.
  • Солим и перчим.
  • Теперь распределяем по слою шпината.

Баллотин

  • Заворачиваем курочку и связываем ножки.
  • Ниткой стягиваем также по центру курочки.
  • Перевязываем в двух трёх местах.
  • Подогреваем большую сковороду.
  • В сковороду наливаем оливковое масло.
  • Кладём также кусочек сливочного масла.
  • Когда сковорода прогреется, выкладываем на неё курочку, причём сторона шва должна быть на сковороде.
  • Курочка должна хорошо подрумяниться.
  • Переворачиваем и поджариваем также с другой стороны.

Баллотин - куриный рулет по-французски

  • Включаем духовку на сто восемьдесят градусов.
  • Когда курочка подрумянится и с другой стороны, перекладываем её на поднос.
  • Заливаем маслом из сковороды.
  • Помещаем курочку в духовку.

Через полчаса наш Баллотин будет готов.

Однако, для создания полного эффекта обещаю приготовить с Вами соус к нашему французскому блюду.

До встречи в этом новом рецепте.

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