Баллотин — куриный рулет по-французски

Баллотин — пришёл к нам из самой Франции. Название блюда происходит от французского слова balle, что в данном контексте означает упаковка. На самом деле Баллотином называется фаршированная курочка, очищенная от косточек

. Это блюдо знаменито по всей Европе.

Вот недавно мне попался рецепт одной моей подружки, которая некоторое время жила и училась во Франции. Ну я решила поделиться.

Не пропадать же такому добру.

Баллотин: ингредиенты

Одна курица

Один пучок свежего шпината

Чеснок

Два ломтика хлеба

Сто граммов твёрдого сыра

Одна столовая ложка оливкового масла

Одна чайная ложка подсолнечного масла

Двадцать граммов сливочного масла

Один два мускатных ореха

Соль

Белый перец

Готовим блюдо Баллотин по-французски:

Пожалуй, начнём сразу с того, что разогретую сковороду сбрызгиваем несколькими каплями подсолнечного масла.

Приправляем чесночком, а именно зубчик чеснока мелко нарезаем острым ножом и добавляем в сковороду.

Перемешиваем деревянной ложкой.

Хорошо промываем шпинат.

Затем просто-напросто руками разламываем пучок примерно на три части и распределяем по сковороде.

Шпинат оставляем тушиться.

Солим.

На мелкой тёрке натираем прямо в шпинат немножечко мускатного ореха.

Добавляем щепотку белого перца.

Когда шпинат уменьшиться в размерах, перекладываем его на плоскую тарелку, чтобы он быстрее остыл.

Теперь приступаем к обработке курицы.

Отрезаем краешки крылышек.

В шейной части оттягиваем кожу и нащупываем ключицу.

Удаляем косточку из мяса.

Шейную часть можно отрезать.

Затем острым ножом вырезаем плечевой хрящик.

Делаем надрез по линии позвоночника.

Удаляем также бедренные суставы.

Теперь нужно приложить немного силы и удалить позвоночник.

Можно сделать надрезы острым ножом.

Теперь раскладываем курочку на доске и удаляем оставшиеся косточки, обрезая сухожилия.

Ну вот, наконец-то куриное мясо готово.

На косточках останется мясо, но это не беда.

Их можно использовать для приготовления соуса.

Теперь положим курочку на доску кожицей вниз.

На мясо раскладываем тушёный шпинат.

Распределяем равномерно.

Нарезаем сыр примерно сантиметровыми кубиками.

Точно такими же кубиками нарезаем два ломтика хлеба.

Солим и перчим.

Теперь распределяем по слою шпината.

Заворачиваем курочку и связываем ножки.

Ниткой стягиваем также по центру курочки.

Перевязываем в двух трёх местах.

Подогреваем большую сковороду.

В сковороду наливаем оливковое масло.

Кладём также кусочек сливочного масла.

Когда сковорода прогреется, выкладываем на неё курочку, причём сторона шва должна быть на сковороде.

Курочка должна хорошо подрумяниться.

Переворачиваем и поджариваем также с другой стороны.

Включаем духовку на сто восемьдесят градусов.

Когда курочка подрумянится и с другой стороны, перекладываем её на поднос.

Заливаем маслом из сковороды.

Помещаем курочку в духовку.

Через полчаса наш Баллотин будет готов.

Однако, для создания полного эффекта обещаю приготовить с Вами соус к нашему французскому блюду.

До встречи в этом новом рецепте.