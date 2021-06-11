Баллотин — куриный рулет по-французски

Баллотин — пришёл к нам из самой Франции. Название блюда происходит от французского слова balle, что в данном контексте означает упаковка. На самом деле Баллотином называется фаршированная курочка, очищенная от косточек
. Это блюдо знаменито по всей Европе.
Вот недавно мне попался рецепт одной моей подружки, которая некоторое время жила и училась во Франции. Ну я решила поделиться.
Не пропадать же такому добру.
Баллотин: ингредиенты
- Одна курица
- Один пучок свежего шпината
- Чеснок
- Два ломтика хлеба
- Сто граммов твёрдого сыра
- Одна столовая ложка оливкового масла
- Одна чайная ложка подсолнечного масла
- Двадцать граммов сливочного масла
- Один два мускатных ореха
- Соль
- Белый перец
Готовим блюдо Баллотин по-французски:
- Пожалуй, начнём сразу с того, что разогретую сковороду сбрызгиваем несколькими каплями подсолнечного масла.
- Приправляем чесночком, а именно зубчик чеснока мелко нарезаем острым ножом и добавляем в сковороду.
- Перемешиваем деревянной ложкой.
- Хорошо промываем шпинат.
- Затем просто-напросто руками разламываем пучок примерно на три части и распределяем по сковороде.
- Шпинат оставляем тушиться.
- Солим.
- На мелкой тёрке натираем прямо в шпинат немножечко мускатного ореха.
- Добавляем щепотку белого перца.
- Когда шпинат уменьшиться в размерах, перекладываем его на плоскую тарелку, чтобы он быстрее остыл.
- Теперь приступаем к обработке курицы.
- Отрезаем краешки крылышек.
- В шейной части оттягиваем кожу и нащупываем ключицу.
- Удаляем косточку из мяса.
- Шейную часть можно отрезать.
- Затем острым ножом вырезаем плечевой хрящик.
- Делаем надрез по линии позвоночника.
- Удаляем также бедренные суставы.
- Теперь нужно приложить немного силы и удалить позвоночник.
- Можно сделать надрезы острым ножом.
- Теперь раскладываем курочку на доске и удаляем оставшиеся косточки, обрезая сухожилия.
- Ну вот, наконец-то куриное мясо готово.
- На косточках останется мясо, но это не беда.
- Их можно использовать для приготовления соуса.
- Теперь положим курочку на доску кожицей вниз.
- На мясо раскладываем тушёный шпинат.
- Распределяем равномерно.
- Нарезаем сыр примерно сантиметровыми кубиками.
- Точно такими же кубиками нарезаем два ломтика хлеба.
- Солим и перчим.
- Теперь распределяем по слою шпината.
- Заворачиваем курочку и связываем ножки.
- Ниткой стягиваем также по центру курочки.
- Перевязываем в двух трёх местах.
- Подогреваем большую сковороду.
- В сковороду наливаем оливковое масло.
- Кладём также кусочек сливочного масла.
- Когда сковорода прогреется, выкладываем на неё курочку, причём сторона шва должна быть на сковороде.
- Курочка должна хорошо подрумяниться.
- Переворачиваем и поджариваем также с другой стороны.
- Включаем духовку на сто восемьдесят градусов.
- Когда курочка подрумянится и с другой стороны, перекладываем её на поднос.
- Заливаем маслом из сковороды.
- Помещаем курочку в духовку.
Через полчаса наш Баллотин будет готов.
Однако, для создания полного эффекта обещаю приготовить с Вами соус к нашему французскому блюду.
До встречи в этом новом рецепте.
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