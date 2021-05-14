Я просто положила рыбу под овощи, залила соусом и запекла в духовке: даже моя сестра, которая не ест рыбу, попросила добавки

Блюдо готовим из форели, которая сама по себе очень вкусная и ароматная, а с овощами, вообще получается просто идеальной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

форель филе, 500 г;

лук и морковь по 1 шт;

соль, перец;

масло растительное.

Для приготовления заливки необходимо:

яйца, 2 шт;

сметана, 2 ст.л;

майонез, 100 мл.

Процесс приготовления

Филе режем на порционные кусочки и обсыпаем солью и перцем. Можно взять еще другие специи.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем слоем кусочки рыбы.

Лук, порезанный кубиками вместе с тертой морковью тушим несколько минут в сковороде, солим и перчим по вкусу.

Для заливки смешиваем яйца со сметаной и майонезом. Можно использовать только сметану или только майонез, это по вкусу.

Выкладываем на рыбу овощи ровным слоем и заливаем соусом.

Запекаем в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут до румяности.