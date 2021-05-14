Я просто положила рыбу под овощи, залила соусом и запекла в духовке: даже моя сестра, которая не ест рыбу, попросила добавки

Блюдо готовим из форели, которая сама по себе очень вкусная и ароматная, а с овощами, вообще получается просто идеальной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- форель филе, 500 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- соль, перец;
- масло растительное.
Для приготовления заливки необходимо:
- яйца, 2 шт;
- сметана, 2 ст.л;
- майонез, 100 мл.
Процесс приготовления
Филе режем на порционные кусочки и обсыпаем солью и перцем. Можно взять еще другие специи.
Форму смазываем растительным маслом и выкладываем слоем кусочки рыбы.
Лук, порезанный кубиками вместе с тертой морковью тушим несколько минут в сковороде, солим и перчим по вкусу.
Для заливки смешиваем яйца со сметаной и майонезом. Можно использовать только сметану или только майонез, это по вкусу.
Выкладываем на рыбу овощи ровным слоем и заливаем соусом.
Запекаем в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут до румяности.
Форель можно заменить другой рыбой, в таком просто исполнении, любая рыбка получается вкусной.
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