Куриной печени в кляр: вкусный ужин на каждый день

Куриной печени в кляр! Сочная, нежная печень в пикантном кляре – великолепное блюдо, которое с удовольствием съедят все члены Вашей семьи. Этот ароматный вкусный ужин никого не оставит равнодушным.

Куриной печени в кляр: ингредиенты

половина килограмма куриной печени

две столовые ложки соевого соуса

две чайные ложки меда

две столовые ложки крахмала

яйцо среднего размера

соль и хмели-сунели

растительное масло – для обжарки

Куриной печени в кляр: приготовление

Куриную печень хорошо помыть под проточной водой, удалить, если есть, ненужные пленки и порезать на кусочки среднего размера и разместить на бумажном полотенце.

Потом переложить в глубокую миску.

В печень добавить необходимое количество соевого соуса.

Немножечко посолить.

Мед предварительно растопить на водяной бане и залить им печень.

Добавить хмели-сунели.

Взболтать одно яйцо в отдельной чашечке и влить его в миску к печени.

Затем в ту же миску всыпать картофельный крахмал и все ингредиенты тщательно перемешать.

Отложить миску минут на двадцать и дать печени хорошо промариноваться.

В сковороду с антипригарным покрытием влить растительное масло и разогреть его.

Кусочки печени выложить в разогретое масло.

Прожаривать на среднем огне минуты две до появления золотистой корочки.

Через пару минут перевернуть, накрыть крышкой и оставить на огне еще на пару минут.

Ну вот и все. Наш вкусный ужин – сочная, нежная печень в кляре, готов.

Выложите ее на порционные тарелочки и можете подавать к столу.

Печень у нас получается в тоненьком кляре, благодаря которому она остается внутри очень сочной, нежной и мягкой.

Никто не устоит перед таким восхитительным блюдом, так что отложите свою порцию, пока ее не съели!

Куриной печени в кляр: готов

Приятного аппетита!