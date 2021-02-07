Куриной печени в кляр: вкусный ужин на каждый день

Куриной печени в кляр! Сочная, нежная печень в пикантном кляре – великолепное блюдо, которое с удовольствием съедят все члены Вашей семьи. Этот ароматный вкусный ужин никого не оставит равнодушным.
Куриной печени в кляр: ингредиенты
- половина килограмма куриной печени
- две столовые ложки соевого соуса
- две чайные ложки меда
- две столовые ложки крахмала
- яйцо среднего размера
- соль и хмели-сунели
- растительное масло – для обжарки
Куриной печени в кляр: приготовление
- Куриную печень хорошо помыть под проточной водой, удалить, если есть, ненужные пленки и порезать на кусочки среднего размера и разместить на бумажном полотенце.
- Потом переложить в глубокую миску.
- В печень добавить необходимое количество соевого соуса.
- Немножечко посолить.
- Мед предварительно растопить на водяной бане и залить им печень.
- Добавить хмели-сунели.
- Взболтать одно яйцо в отдельной чашечке и влить его в миску к печени.
- Затем в ту же миску всыпать картофельный крахмал и все ингредиенты тщательно перемешать.
- Отложить миску минут на двадцать и дать печени хорошо промариноваться.
- В сковороду с антипригарным покрытием влить растительное масло и разогреть его.
- Кусочки печени выложить в разогретое масло.
- Прожаривать на среднем огне минуты две до появления золотистой корочки.
- Через пару минут перевернуть, накрыть крышкой и оставить на огне еще на пару минут.
Ну вот и все. Наш вкусный ужин – сочная, нежная печень в кляре, готов.
Выложите ее на порционные тарелочки и можете подавать к столу.
Печень у нас получается в тоненьком кляре, благодаря которому она остается внутри очень сочной, нежной и мягкой.
Никто не устоит перед таким восхитительным блюдом, так что отложите свою порцию, пока ее не съели!
Куриной печени в кляр: готов
Приятного аппетита!
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