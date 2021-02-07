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Куриной печени в кляр: вкусный ужин на каждый день

Куриной печени в кляр! Сочная, нежная печень в пикантном кляре – великолепное блюдо, которое с удовольствием съедят все члены Вашей семьи. Этот ароматный вкусный ужин никого не оставит равнодушным.

Куриной печени в кляр: ингредиенты

  • половина килограмма куриной печени
  • две столовые ложки соевого соуса

Куриной печени в кляр

  • две чайные ложки меда
  • две столовые ложки крахмала
  • яйцо среднего размера
  • соль и хмели-сунели
  • растительное масло – для обжарки

Куриной печени в кляр: приготовление

  • Куриную печень хорошо помыть под проточной водой, удалить, если есть, ненужные пленки и порезать на кусочки среднего размера и разместить на бумажном полотенце.

Куриной печени в кляр

  • Потом переложить в глубокую миску.
  • В печень добавить необходимое количество соевого соуса.
  • Немножечко посолить.
  • Мед предварительно растопить на водяной бане и залить им печень.
  • Добавить хмели-сунели.
  • Взболтать одно яйцо в отдельной чашечке и влить его в миску к печени.
  • Затем в ту же миску всыпать картофельный крахмал и все ингредиенты тщательно перемешать.
  • Отложить миску минут на двадцать и дать печени хорошо промариноваться.
  • В сковороду с антипригарным покрытием влить растительное масло и разогреть его.

Куриной печени в кляр

  • Кусочки печени выложить в разогретое масло.
  • Прожаривать на среднем огне минуты две до появления золотистой корочки.
  • Через пару минут перевернуть, накрыть крышкой и оставить на огне еще на пару минут.

Ну вот и все. Наш вкусный ужин – сочная, нежная печень в кляре, готов.

Выложите ее на порционные тарелочки и можете подавать к столу.

Куриной печени в кляр

Печень у нас получается в тоненьком кляре, благодаря которому она остается внутри очень сочной, нежной и мягкой.

Никто не устоит перед таким восхитительным блюдом, так что отложите свою порцию, пока ее не съели!

Куриной печени в кляр: готов

Приятного аппетита!

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