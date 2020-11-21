Муж упрекнул маленькой зарплатой. Жена не растерялась и поделила полки в холодильнике

«Вышла замуж по любви, два года жили отлично. Была романтика, приходили с работы и вместе на кухне готовили, общались. Жили в квартире моей бабушки, жилье в наследство досталась. Машина у нас тоже была, муж купил до брака. Никаких финансовых разногласий, да и проблем тоже. Радовалась, муж почти всю зарплату отдавал мне и у нас был общий бюджет. Но первые звоночки все же были.

Муж отдавал всю зарплату, но при этом требовал нормальной еды из хороших продуктов, ужин без мяса — это не ужин, на машину выдай денег: запчасти, страховка, бензин. Да одеться надо, куртка нужна качественная, он же зарабатывает! На отпуск отложить. Постепенно романтика ушла, начался быт. И вот уже не до совместных ужинов, он то у друзей, то к родителям заехал…

Стала замечать, что в «дозамужние времена» покупала себе гораздо больше в плане одежды, косметики, позволяла и походы в салон красоты изредка. А тут… Трачу всю его зарплату, ещё и свою на общие, так сказать, нужды! А общие — это дорогая еда, мясо, запчасти, одежда муженьку. К тому же нынче все подорожало, а зарплата осталась такая же. Сказала об этом, но мне в ответ муж сказал, что надо уметь тратить с умом или зарабатывать мне побольше.

Комплименты изменились, стала слышать в свой адрес, что и хозяйка я не очень, то гостей не так приняла, то мясо не той прожарки.

И вот в один из таких попреков я ему ответила, что неплохо было бы помогать по дому, я же тоже работаю! Это у нас детей нет, так я справляюсь, а что будет, как малыш родится?

Ну и получила в ответ, что зарплата у меня на 15 тысяч меньше, у него 45, у меня 30, должна бы «доработать» по дому. Меня это возмутило, кинула ему в лицо его карточку зарплатную и сказала, что начинаем эксперимент: вот моя полка в холодильнике, а вот — его. Готовит каждый сам, закупаем продукты самостоятельно. Квартплата пополам, на машине я не езжу, поеду на маршрутке, как раньше.

Для смеха поделили полки в холодильнике и бюджет. Фото для иллюстрации

В глубине души понимала, мое предложение с раздельными полками в холодильнике — это начало конца. Надеялась, что муж поймет, как все дорого, сколько я трачу усилий на готовку ужинов и закупку продуктов после работы. Верила, что любовь, победит. Увы. Муж ворчал, упрекал, злился, что «другие бабы все успевают». Да, я забегу куплю себе йогурт на ужин , а он тащит стейк или идёт в кафе. Приходит из кафе и по кастрюлям — все равно голодный. Втихую смеялась, но смех был плохой.

Забегая вперёд, скажу, что раздельные полки в холодильнике кончились разводом. Он укатил на своей машине обратно жить к родителям, а я осталась в бабушкиной квартире. Жалею ли я? Нет. Грустно? Да».

А вы что думаете?