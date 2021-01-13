Сегодня мы испечем невесомый и ароматный лимонный торт: Нежность лимонник, тающая во рту. Тающая во рту нежность перенесет наше поколение в детство. Да, это сладкий торт моего детства, который пекла мама по любому поводу.

Лимонный торт ингредиенты

Лимонный торт тесто

Яйца — 4 яичных желтка + 1 целое яйцо

Сахар — 1 стакан (200 гр.)

Сметана — 350-400 гр.

Сливочное масло — 1 пачка (200 гр.)

Сода — 1 ч.л.

Мука — 2,5 стакана (500 гр.)

Лимонный торт безе Лимонник а

4 яичных белка, отделенных от желтков

Сахар — 1 стакан

Лимон — 1-2 шт.

Лимонный торт Лимонник Способ приготовления

4 яичных желтка отделить от белков

Белки начнем взбивать миксером

В 4 желтка для теста добавим 1 целое яйцо

Добавим 1 стакан сахара

После этого добавим 200 гр. размягченного сливочного масла

Доведем, тем временем, безе до готовности, постепенно добавляя сахар к белкам

Сахар добавляем постепенно, не выключая миксер

А за это время к тесту необходимо добавить 350-400 гр. сметаны

В сметану предварительно добавим 1 ч.л. соды

2,5 муки добавляем постепенно просеивая

Натрем цедру 1 промытого лимона, выжмем сок из мякоти

Половину лимонного сока и цедры добавим к тесту, другую половину к безе, еще немного цедры отложим к оформлению торта

Нальем тесто в противень с диаметром 25 см.

Будем печь при температуре 180 градусов около 30 минут

У нашего безе уже образуются крепкие пики и оно достаточно плотное, чем плотнее безе, тем дольше оно продержится на поверхности торта лимонника

Уже пропекшее тесто, разделим на две равные части

Можем отделить немного теста, чтобы украшать поверхность торта

Обильно покрываем нашим безе Лимонный торт и украшаем

Кажется он покрыт пушистым снегом. Эта бархатная, тающая во рту выпечка готова.

Воздушный, лимонный торт, нежный лимонник тающий во рту готов.

Приятного аппетита!

Видео Лимонный торт Лимонник