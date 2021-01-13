Сегодня мы испечем невесомый и ароматный лимонный торт: Нежность лимонник, тающая во рту. Тающая во рту нежность перенесет наше поколение в детство. Да, это сладкий торт моего детства, который пекла мама по любому поводу.
Лимонный торт ингредиенты
Лимонный торт тесто
- Яйца — 4 яичных желтка + 1 целое яйцо
- Сахар — 1 стакан (200 гр.)
- Сметана — 350-400 гр.
- Сливочное масло — 1 пачка (200 гр.)
- Сода — 1 ч.л.
- Мука — 2,5 стакана (500 гр.)
Лимонный торт безе Лимонник а
- 4 яичных белка, отделенных от желтков
- Сахар — 1 стакан
- Лимон — 1-2 шт.
Лимонный торт Лимонник Способ приготовления
- 4 яичных желтка отделить от белков
- Белки начнем взбивать миксером
- В 4 желтка для теста добавим 1 целое яйцо
- Добавим 1 стакан сахара
- После этого добавим 200 гр. размягченного сливочного масла
- Доведем, тем временем, безе до готовности, постепенно добавляя сахар к белкам
- Сахар добавляем постепенно, не выключая миксер
- А за это время к тесту необходимо добавить 350-400 гр. сметаны
- В сметану предварительно добавим 1 ч.л. соды
- 2,5 муки добавляем постепенно просеивая
- Натрем цедру 1 промытого лимона, выжмем сок из мякоти
- Половину лимонного сока и цедры добавим к тесту, другую половину к безе, еще немного цедры отложим к оформлению торта
- Нальем тесто в противень с диаметром 25 см.
- Будем печь при температуре 180 градусов около 30 минут
- У нашего безе уже образуются крепкие пики и оно достаточно плотное, чем плотнее безе, тем дольше оно продержится на поверхности торта лимонника
- Уже пропекшее тесто, разделим на две равные части
- Можем отделить немного теста, чтобы украшать поверхность торта
- Обильно покрываем нашим безе Лимонный торт и украшаем
- Кажется он покрыт пушистым снегом. Эта бархатная, тающая во рту выпечка готова.
Воздушный, лимонный торт, нежный лимонник тающий во рту готов.
Приятного аппетита!
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