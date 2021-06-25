Готовлю кабачки по ночам и буду подавать на пляже: расхватывают на ура и родные довольны (делюсь рецептом)

Нежные блинчики или котелки из кабачков готовятся просто и быстро, получается отличная закуска, которую можно подавать в горячем и в холодном виде.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, морковь по 1 шт;

яйца, 2 шт;

сыр моцарелла, 100 г;

чеснок, 2 зубчика;

зелень, соль, перец.

Процесс приготовления

Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем, чтобы овощ дал сок.

Отдельно натираем морковь, зелень режем, чеснок мелко трем.

Отжимаем кабачки, смешиваем с морковью, тертым сыром, зеленью, яйцами.

Совет: если масса получается слишком жидкой, можно добавить манной крупы или муки, крахмал.

Хорошо вымешиваем массу, солим и перчим по вкусу.

Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем массу по столовой ложке.

Обжариваем на небольшом огне до румяности с двух сторон.

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.