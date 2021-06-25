Готовлю кабачки по ночам и буду подавать на пляже: расхватывают на ура и родные довольны (делюсь рецептом)

Нежные блинчики или котелки из кабачков готовятся просто и быстро, получается отличная закуска, которую можно подавать в горячем и в холодном виде.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, морковь по 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- сыр моцарелла, 100 г;
- чеснок, 2 зубчика;
- зелень, соль, перец.
Процесс приготовления
Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем, чтобы овощ дал сок.
Отдельно натираем морковь, зелень режем, чеснок мелко трем.
Отжимаем кабачки, смешиваем с морковью, тертым сыром, зеленью, яйцами.
Совет: если масса получается слишком жидкой, можно добавить манной крупы или муки, крахмал.
Хорошо вымешиваем массу, солим и перчим по вкусу.
Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем массу по столовой ложке.
Обжариваем на небольшом огне до румяности с двух сторон.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
Для подачи я делаю соус на сметане или майонезе с чесноком и большим количеством укропа, чайной ложкой любой горчицы. Перемешиваем массу до однородности и подаем с кабачковыми котлетками. Будет очень вкусно, ароматно.
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