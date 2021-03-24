Просто положила скумбрию в банку: такую скумбрию вы еще не ели! Секреты малосольной скумбрии

Скумбрия – это универсальная рыба, которую можно сделать самыми разными способами. Особенно вкусна рыба маринованной, отлично сочетается с разными гарнирами, можно использовать для салатов, форшмака.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия свежая или мороженая, 2 шт;

лук, 1 шт;

соль, 2 ст.л;

сахар 1 ст.л;

масло растительное 50 мл;

вода, 500 мл;

перец душистый, горошком лавровый лист горчица зернами.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, убираем внутренности и промываем тушки под холодной водой.

Лук режем полукольцами.

Просушиваем бумажными полотенцами, режем порционными кусочками и складываем в чистую стеклянную банку или любую другую емкость с крышкой, перекладывая луком.

Доводим воду до кипения, смешиваем с солью и сахаром, растительным маслом, специями и ароматными травами. Перемешиваем, пока соль и сахар не растворятся и снимаем с огня. Остужаем.

Заливаем маринад в рыбу, накрываем крышкой и ставим на сутки в холодильник.

Совет: можно просолить рыбу 2 суток, тогда она получится более соленой, мягче. Слабосоленой скумбрия получается через сутки маринования.

При подаче, рыбку смешиваем с укропом или петрушкой, получается вкуснее и ароматнее.