Скатерть-Самобранка

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Без жарки и возни: я не могут перестать его готовить! Вкуснее ужина еще не было

Молодая капуста прекрасно подходит не только для первых салатов из свежих овощей. Из нее можно сделать вкусный пирог с мясной начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 0.5 кочана;
  • морковь, 2 шт;
  • фарш, 500 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сухари, 100 г;
  • соль, перец, специи;
  • масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Капусту шинкуем, морковь трем на крупной терке, смешиваем.

Добавляем в массу яйца, соль и перец, перемешиваем.

Фарш отправляем в массу вместе с панировочными сухарями, вымешиваем массу до однородности.

Противень застилаем пергаментом.

Выкладываем массу ровным слоем.

Запекаем при 180 градусах около 30 минут.

По желанию можно натереть твердый сыр, коло 150 грамм и посыпать пирог, допечь его в течение 10 минут.

Без жарки и возни: я не могут перестать его готовить! Вкуснее ужина еще не было

Подаю пирог горячим. Порезав его на порционные кусочки. Но и в холодном виде, он тоже остается очень вкусным и ароматным. Прекрасно сочетается с разными соусами.

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