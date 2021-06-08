Без жарки и возни: я не могут перестать его готовить! Вкуснее ужина еще не было

Молодая капуста прекрасно подходит не только для первых салатов из свежих овощей. Из нее можно сделать вкусный пирог с мясной начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 0.5 кочана;

морковь, 2 шт;

фарш, 500 г;

яйца, 2 шт;

сухари, 100 г;

соль, перец, специи;

масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Капусту шинкуем, морковь трем на крупной терке, смешиваем.

Добавляем в массу яйца, соль и перец, перемешиваем.

Фарш отправляем в массу вместе с панировочными сухарями, вымешиваем массу до однородности.

Противень застилаем пергаментом.

Выкладываем массу ровным слоем.

Запекаем при 180 градусах около 30 минут.

По желанию можно натереть твердый сыр, коло 150 грамм и посыпать пирог, допечь его в течение 10 минут.