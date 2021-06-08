Без жарки и возни: я не могут перестать его готовить! Вкуснее ужина еще не было

Молодая капуста прекрасно подходит не только для первых салатов из свежих овощей. Из нее можно сделать вкусный пирог с мясной начинкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 0.5 кочана;
- морковь, 2 шт;
- фарш, 500 г;
- яйца, 2 шт;
- сухари, 100 г;
- соль, перец, специи;
- масло растительное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Капусту шинкуем, морковь трем на крупной терке, смешиваем.
Добавляем в массу яйца, соль и перец, перемешиваем.
Фарш отправляем в массу вместе с панировочными сухарями, вымешиваем массу до однородности.
Противень застилаем пергаментом.
Выкладываем массу ровным слоем.
Запекаем при 180 градусах около 30 минут.
По желанию можно натереть твердый сыр, коло 150 грамм и посыпать пирог, допечь его в течение 10 минут.
Подаю пирог горячим. Порезав его на порционные кусочки. Но и в холодном виде, он тоже остается очень вкусным и ароматным. Прекрасно сочетается с разными соусами.
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