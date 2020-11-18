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Когда заканчиваются летние овощи – регулярно готовлю к обеду салат «Невестка»

Очень оригинальный салат, в котором отлично сочетаются такие продукты, как капуста, крабовые палочки, кукуруза и сладкий перец. Салат летний, но и осенний, легкий, вкусный, прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста белокачанная, 500 г;
  • морковь, 200 г;
  • перец сладкий, 150 г;
  • кукуруза консервированная, 200 г;
  • крабовые палочки, 200 г;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • зелень, соль, майонез.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем.

Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской моркови, перец режем соломкой.

Смешиваем капусту, морковь и перец, добавляем кукурузу, рубленую зелень по вашему вкусу.

Крабовые палочки режем соломкой и добавляем в салат.

Не забываем о чесноке – его измельчайте любым способом.

Все перемешиваем. Солим по вкусу и заправляем майонезом.

Когда заканчиваются летние овощи – регулярно готовлю к обеду салат «Невестка»

Я в салат беру не только свежую зелень, но и добавляю мороженую, а чеснок заменяю иногда луком, порезанным на тонкие полукольца.

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