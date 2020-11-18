Когда заканчиваются летние овощи – регулярно готовлю к обеду салат «Невестка»

Очень оригинальный салат, в котором отлично сочетаются такие продукты, как капуста, крабовые палочки, кукуруза и сладкий перец. Салат летний, но и осенний, легкий, вкусный, прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста белокачанная, 500 г;

морковь, 200 г;

перец сладкий, 150 г;

кукуруза консервированная, 200 г;

крабовые палочки, 200 г;

чеснок, 2 зубчика;

зелень, соль, майонез.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем.

Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской моркови, перец режем соломкой.

Смешиваем капусту, морковь и перец, добавляем кукурузу, рубленую зелень по вашему вкусу.

Крабовые палочки режем соломкой и добавляем в салат.

Не забываем о чесноке – его измельчайте любым способом.

Все перемешиваем. Солим по вкусу и заправляем майонезом.