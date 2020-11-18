Когда заканчиваются летние овощи – регулярно готовлю к обеду салат «Невестка»

Очень оригинальный салат, в котором отлично сочетаются такие продукты, как капуста, крабовые палочки, кукуруза и сладкий перец. Салат летний, но и осенний, легкий, вкусный, прекрасно дополняет мясные и рыбные блюда.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста белокачанная, 500 г;
- морковь, 200 г;
- перец сладкий, 150 г;
- кукуруза консервированная, 200 г;
- крабовые палочки, 200 г;
- чеснок, 2 зубчика;
- зелень, соль, майонез.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем.
Морковь трем на крупной терке или на терке для корейской моркови, перец режем соломкой.
Смешиваем капусту, морковь и перец, добавляем кукурузу, рубленую зелень по вашему вкусу.
Крабовые палочки режем соломкой и добавляем в салат.
Не забываем о чесноке – его измельчайте любым способом.
Все перемешиваем. Солим по вкусу и заправляем майонезом.
Я в салат беру не только свежую зелень, но и добавляю мороженую, а чеснок заменяю иногда луком, порезанным на тонкие полукольца.
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