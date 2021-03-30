Все, кто пробовал просят еще. Пирог, который заменит торт в пост

Если вы соблюдаете пост, тогда рецепт этой сладости вам отлично подходит. В нем нет никаких продуктов, которые нельзя употреблять при посте, но получается пирог очень вкусным, нежным и ароматным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 300 г;

сахар, 150 г;

соль, треть ч.л;

разрыхлитель, треть ч.л;

масло растительное, 100 мл;

вода или сок по вкусу, 3 – 4 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

яблоки, 600 г;

лимонный сок и сахар по вкусу.

Процесс приготовления

Муку просеиваем и смешиваем с солью, сахаром и разрыхлителем.

Вливаем растительное масло и сок или воду.

Вымешиваем тесто.

Совет: если тесто жидкое, можно добавить еще муки.

Делим тесто на 2 части. Одну часть кладем в морозильную камеру на 20 – 30 минут.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем часть теста. Разравниваем его и формируем бортики.

Яблоки трем на терке и тушим в сковороде до готовности, добавив сахар и сок лимона по вкусу. Тушим до мягкости.

Начинку остужаем и выкладываем на тесто.

Трем сверху вторую часть теста.

Выпекаем 20 – 30 минут при 180 градусах.

Остужаем пирог в форме, не вынимаем, чтобы он не рассыпался.