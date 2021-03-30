Все, кто пробовал просят еще. Пирог, который заменит торт в пост

Если вы соблюдаете пост, тогда рецепт этой сладости вам отлично подходит. В нем нет никаких продуктов, которые нельзя употреблять при посте, но получается пирог очень вкусным, нежным и ароматным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 300 г;
- сахар, 150 г;
- соль, треть ч.л;
- разрыхлитель, треть ч.л;
- масло растительное, 100 мл;
- вода или сок по вкусу, 3 – 4 ст.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- яблоки, 600 г;
- лимонный сок и сахар по вкусу.
Процесс приготовления
Муку просеиваем и смешиваем с солью, сахаром и разрыхлителем.
Вливаем растительное масло и сок или воду.
Вымешиваем тесто.
Совет: если тесто жидкое, можно добавить еще муки.
Делим тесто на 2 части. Одну часть кладем в морозильную камеру на 20 – 30 минут.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем часть теста. Разравниваем его и формируем бортики.
Яблоки трем на терке и тушим в сковороде до готовности, добавив сахар и сок лимона по вкусу. Тушим до мягкости.
Начинку остужаем и выкладываем на тесто.
Трем сверху вторую часть теста.
Выпекаем 20 – 30 минут при 180 градусах.
Остужаем пирог в форме, не вынимаем, чтобы он не рассыпался.
Остывший пирог можно посыпать сахарной пудрой и корицей и вместо яблок используйте любую другую начинку по своему вкусу.С таким мягким тестом, будет вкусной любая начинка.
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